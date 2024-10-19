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Ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії
Леон Панетта каже, що єдиний аргумент, який розуміє Володимир Путін, – це сила
фото: Reuters

Колишній міністр оборони США не вірить, що Путін зважиться на застосування ядерної зброї

США готові застосувати військову силу проти Росії, якщо виникне потреба захистити союзника по НАТО. Таку думку висловив колишній міністр оборони США (у 2011-2013 рр.) Леон Панетта в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, єдиний аргумент, який розуміє Володимир Путін, – це сила. Тому для ведення переговорів з Москвою потрібно використовувати силу.

«Маємо дати йому чітко зрозуміти, що за жодних обставин не дозволимо Росії досягти успіху в Україні. Це означає надання Києву передової зброї, можливості бити по цілях у Росії – щоб знищувати дрони й ракети ще до атак ними по українській землі. Маємо дати Україні еквівалент «Залізного купола», який використовує Ізраїль», – заявив Панетта.

Колишній міністр оборони США не вірить, що Путін зважиться на застосування ядерної зброї, адже це загрожує йому самому непередбачуваними наслідками.

«США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій. НАТО і США мають найсучаснішу зброю, найбільші військові можливості, дрони, зв’язок, технології, щоб протистояти Росії та іншим на полі бою, за допомогою кібервійни чи інших нових технологій. Наші сили добре навчені. Ми без вагань використовуємо їх у разі потреби. Маємо провести межу», – заявив Панетта.

Він зауважив, що повна окупація України російськими військами для Заходу означатиме ситуацію нової світової війни.

«Але ми в США не дозволимо цьому статися. Ми протистояли Гітлеру, і зможемо протистояти Путіну», – наголосив він.

Раніше міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО. 

Нагадаємо, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського та в черговий раз закликав Україну сісти за стіл переговорів із Росією.  

Варто нагадати, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.

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Теги: міністр Ізраїль путін військові технології окупація

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