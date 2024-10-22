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Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова
Коментуючи потенційне звільнення посадовців, Зеленський заявив, що «не збирався це робити»
фото з відкритих джерел

Раніше у мережі з'явилася інформація, що Офіс президента нібито планує відставку міністра оборони та очільника ГУР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Про це глава держави сказав у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я не збирався це робити. Я не збирався змінювати Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація, що Офіс президента нібито планує відставку Буданова та Умєрова. Згодом стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.

Раніше Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова звільнив його заступника з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва, який за словами міністра, має важливий досвід, що допоможе ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Ще одним заступником Умєрова призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний Marsel. Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Як повідомлялося, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган.

До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією.

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Теги: кадрові зміни Кирило Буданов Рустем Умєров звільнення Володимир Зеленський

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