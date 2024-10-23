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Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України
фото з відкритих джерел

Нардепка: Головна і базова потреба ВПО – це власне житло

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена і як фіговий листок прикривається копійчаними виплатами. Головна і базова потреба ВПО – це власне житло. Допомогти мали б дві державні програми – єВідновлення та єОселя. Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок за іпотекою. Звучить потужно, але це тільки на папері», – йдеться у дописі.

Як пояснює нардепка, державна іпотечна програма єОселя нібито недоступна для ВПО, і «лише одиниці змогли нею скористатися».

«єВідновлення на 2025 рік взагалі не передбачає державного фінансування, тільки відносно невеликі кошти від міжнародних донорів. Та й навіть якби вони були, виплат за житло на ТОТ за програмою єВідновлення, незважаючи на успішний Мелітопольський експеримент, немає. Коли будуть? Ніхто не знає», – зауважила політикиня.

Шуляк додала, що в цей час окупанти розгортають масштабну інформаційну кампанію. «Звісно, в цій кампанії більше брехні, але вже зараз пропонується по 45 тис. рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла. А ми тим часом проводимо безкінечні форуми щодо повернення українців із-за кордону», – йдеться у публікації.

Депутатка додала, що варто змінити підхід до питання ВПО, аби Україна не отримала частину суспільства, яка «буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними». 

Нагадаємо, в Україні зменшується кількість ВПО, оскільки через соціально-економічні труднощі на новому місці вони повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець

«Держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому», – вважає омбудсмен.

До слова, з 1 вересня українським переселенцям почали нараховувати грошову допомогу по-новому – з урахуванням їхнього майнового стану.

Теги: окупанти Лубінець Олена Шуляк окуповані території Україна житло фінансування держава політика партії переселенці сертифікат

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