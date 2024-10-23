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Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
Орбан виступив перед своїми прихильниками в річницю повстання проти радянського панування, яке було придушене Радянською армією
фото: Bernadett Szabo

Орбан заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з політикою Брюселя

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що така риторика Орбана здивувала ЄС, оскільки його дії «значно ближчі до радянського авторитаризму». Угорський прем'єр, пише Reuters, який неодноразово вступав у конфлікт із лідерами ЄС, востаннє в Європарламенті на початку цього місяця, заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з політикою Брюселя.

«Ми знаємо, що вони хочуть втягнути нас у війну (в Україні), що вони хочуть нав'язати нам своїх мігрантів... і віддати наших дітей гендерним активістам», – сказав він, виступаючи зі сцени, встановленої в будапештському парку Мілленаріс.

Орбан також порівняв пропозицію Зеленського «замінити» після війни війська США в Європі на українські «з окупацією Угорщини радянськими військами».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Орбан розповів, що «шоковано слухав» презентацію плану перемоги України, після якої, за його словами, з'явилося питання, яким був план дотепер. «Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?» – сказав Орбан. 

Також Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу «якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами».

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

До слова, Угорщина підтвердила, що затримає обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.

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Теги: конфлікт Віктор Орбан протест політика міністр

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