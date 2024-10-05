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Росія передасть владу на окупованих територіях воєнним злочинцям

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія передасть владу на окупованих територіях воєнним злочинцям
фото з відкритих джерел

Кремль розробив стратегію «Час героїв», яка передбачає призначення воєнних злочинців на керівні посади на окупованих територіях

Влада Російської Федерації розробила стратегію, яка передбачає передачу влади на тимчасово окупованих територіях України під контроль воєнних злочинців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Стратегія, що цинічно називається «Час героїв», передбачає передачу управлінського апарату псевдоутворень «ЛНР», «ДНР» , а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму до рук воєнних злочинців.

Програма Кремля відкрита навесні цього року, нібито спрямована на «підвищення професійних навичок» учасників так званої «Спеціальної військової операції». Фактично ж, вона дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну інтегрувати воєнних злочинців на керівні посади, надаючи їм можливість контролювати як окуповані території України, так і ключові сфери у Росії.

Це не лише закріплює вплив Москви, але і дає злочинцям можливість продовжувати репресії та насильство у нових ролях.

Крім того, зазначають у ЦНС, Кремль активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин, вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами. У деяких регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян Росії, що брали участь у війні з Україною.

Нагадаємо, російське командування заборонило росіянам пересуватися на техніці.

Теги: росія путін окуповані території

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