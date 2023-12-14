«Слуги» переобрали Олену Шуляк головою партії

Шуляк «слуги» переобрали лідером партії на з’їзді 14 грудня

Сьогодні, 14 грудня, народну депутатку Олену Шуляк переобрано головою партії «Слуга народу». Про це повідомили джерела «Главкома» у фракції.

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Нардепку було переобрано на другий термін на позачерговому з’їзді «Слуга народу» 14 грудня,

Шуляк стала єдиною кандидаткою на посаду голови.

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До відома, учора, 13 грудня, «слуга» Микола Тищенко написав, що очікуваного перезавантаження керівництва партії «Слуга народу» так і не відбулося. Олена Шуляк і надалі залишається на посаді голови партії.

Нагадаємо, не надто відому широкій громадськості Олену Шуляк «слуги» обрали лідером партії на з’їзді 15 листопада 2021 року. До команди Зеленського її свого часу запросив експрем’єр Олексій Гончарук, вона вважалася близькою до будівельного лобі. На момент обрання партійним керівником Шуляк займала посаду заступниці голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а наприкінці минулого року його очолила.

У Верховній Раді Олена Шуляк очолює комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. За результатами дослідження Руху ЧЕСНО, комітет посів третє місце у рейтингу прозорості. Фіксувалися випадки, коли анонси засідань комітету публікувалися заднім числом, а стенограми важливих засідань зникали з сайту.

З 2019 по 2021 рік Олена Шуляк була представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді України. У виборчий список «Слуги народу» увійшла за неформальною квотою експрем’єра Гончарука, очільника «Офісу ефективного регулювання» (BRDO). Є членкинею правління організації та керівницею сектору «будівництво».

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Олена Шуляк стала четвертою головою партії – «Слугу народу» очолювали Іван Баканов, Дмитро Разумков та Олександр Корнієнко. Останній склав свої повноваження через обрання першим заступником голови Верховної Ради. За час існування партія змінила свою ідеологію «від лібертаріанства, через соціалізм і до центризму».

Раніше повідомлялося, що народна депутатка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк втрапила у скандал із українським військовослужбовцем. Вона увірвалася до госпіталю де лікується боєць Олег Симороз, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування».