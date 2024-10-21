Запасний план Трампа на випадок поразки: подробиці від Politico

Politico: Трамп може оскаржити результати виборів у разі своєї поразки

Колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела. За їхньою інформацією, політик має намір стати господарем Білого дому за будь-якого результату.

Співрозмовники газети зазначили, що, якщо Трамп не стане президентом, на нього чекає «лавина кримінальних розглядів, які можуть тривати все його життя». Вони стверджують, що експрезидент та його союзники вже готують ґрунт для анулювання результатів виборів. На думку експертів у сфері законодавства, Трамп зробить ставку на звинуваченнях демократів у шахрайстві на виборах.

«Ніхто точно не знає, якою буде атака Трампа на виборчу систему у 2024 році», – йдеться у публікації.

Раніше Трамп пообіцяв приїхати в Макдоналдс і посмажити там картоплю фрі. І згодом Дональд Трамп завітав до одного з закладів McDonald’s у Пенсільванії в межах своєї передвиборчої кампанії. «Я шукаю роботу. І я завжди хотів працювати в McDonald’s, але ніколи не працював. Я балотуюся проти людини, яка сказала, що працювала, але це виявилося абсолютно фальшивою історією», – заявив Трамп.

Таким чином він відповів на звинувачення на свою адресу з боку соратника кандидата від демократів Камали Гарріс, губернатора Міннесоти Тіма Волца. Порівнюючи Гарріс із Трампом, той зазначив, що перша працювала в «Макдоналдсі», а друга «народилася зі срібною ложкою в роті».