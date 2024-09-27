Червоний хрест ухвалив скандальне рішення стосовно Росії: реакція Лубінця

Лубінець наголосив, що МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста: «Той, хто прикриває злочинця, – сам перетворюється на злочинця!»

«У звіті йдеться, що організація фактично визнала тимчасову окупацію територій Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей»

Міжнародна федерація Червоного хреста відмовилася виключати зі свого складу організацію російського Червоного хреста. Україна планує звернутися до донорів організації щодо скандального рішення. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Уповноважений неодноразово звертався до керівництва та представників Федерації Червоного Хреста щодо поведінки російського товариства. Омбудсман наводив аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації.

«Для цього у квітні Міжнародна федерація створила Наглядову групу Правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного Хреста. Через два тижні після створення цієї Ради, я зустрічався з Президенткою Міжнародної федерації Кейт Форбс, якій передав усі офіційні документи та матеріали, які підтверджують ймовірні злочини російського червоного хреста. Тепер же Федерація опублікувала звіт щодо діяльності Російського Червоного Хреста, у якому не враховано жодного», – наголошує Лубінець.

У звіті Червоного Хреста, зокрема ідеться, що організація фактично визнала окупацію Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. У тексті підтверджується, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України. Але Російський комітет має працювати лише на своїй території.

«Це порушення статуту Федерації зі сторони Російського Червоного Хреста, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала «новаторськими підходами» та «гуманітарними» цілями», – наголошує омбудсман.

У звіті відсутня інформація, що російський Червоний Хрест викрав майно Українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму. Хоча за цим фактом навіть відкрите кримінальне провадження.

Також Червоний хрест не засудив участь Російського Червоного Хреста у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їхній мілітаризації. У тексті жодного слова про співпрацю Російського Червоного Хреста з окупаційним табором «Артек», на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей, уточнив український посадовець.

Лубінець підкреслює, що попри те, що всі ці дані мала Президентка Міжнародної федерації, вони не враховані. У звіті також йдеться, що російський Червоний Хрест залишається у Міжнародній федерації, а керівник – у правлінні Федерації.

«Наразі розпочинаю кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини. Вважаю, що все фінансування Міжнародної федерації має бути направлене на фінансування національного товариства Червоного Хреста України та реалізацію додаткових програм захисту українців», зазначає омбудсман.

Лубінець наголосив, що Міжнародна федерація Червоного хреста перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста: «Той, хто прикриває злочинця, – сам перетворюється на злочинця!»

Нагадаємо, 23 вересня, на Одещині пройшла зустріч із родичами захисників та захисниць, які перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти. Однак уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) вкотре не приїхали на захід.