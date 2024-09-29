Глава МЗС Німеччини підтримала дозвіл бити по РФ західною зброєю

Анналена Бербок підтримує право України на самозахист

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловила підтримку ідеї надання Україні права використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Вона наголосила, що українські сили повинні мати можливість завдавати ударів у глибокому тилу ворога, зокрема для захисту від нових російських наступів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Така заява посилює тиск на німецького канцлера Олафа Шольца, який досі утримується від передачі Україні ракет великої дальності, таких як Taurus​.

«Я завжди говорила, що вона відіграє важливу роль, особливо для подолання мирного поясу на сході України», - заявила політикиня в ефірі телеканалу ARD.

У виданні DW написали, що міжнародна спільнота досі розділена щодо цього питання. Великобританія та Франція вже постачають подібну зброю, хоча США встановили обмеження на використання їхніх систем для ударів по російській території. Тим часом, українські лідери продовжують наполягати на необхідності таких ударів для стримування Росії, вказуючи, що РФ регулярно атакує Україну з власної території, що унеможливлює ефективну оборону без адекватних засобів.

Деякі країни НАТО також підтримали ідею дозволу на удари по військовим цілям в Росії. Польща, зокрема, виступає за право України на самооборону, включаючи можливість атак на російські військові об’єкти.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо можливого використання далекобійної зброї проти Росії. Він повідомив, що Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами з метою отримання дозволу на удари по території РФ західною зброєю.

До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Reuters заявив, що Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, яку їй надали союзники та партнери.

Нагадаємо, що в ніч з 20 на 21 вересня 2024 року українські війська атакували російські склади боєприпасів у Тихорецьку та Торопці. Це свідчить, що попри розгортання Росією системи ППО, вона продовжує стикатися з ударами українських безпілотників.