«Маємо потужний відгук від ПАРЄ». Звернення Зеленського наприкінці 232-го дня війни (відео)

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення наголосив, що з терористичним керівництвом Росії немає про що вести розмову.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Сьогодні взяв участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи – окреслив найважливіші для нас речі в досягненні миру й відновленні України та міжнародного правопорядку після цієї війни. Маємо й потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний у Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи і всім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію й розв'язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити.

Терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично. Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну. Я дякую всім нашим партнерам у Раді Європи, які працюють на справедливість для України й усього нашого континенту. Дякую нашій делегації в ПАРЄ за справді ефективну роботу!

Також дякую всім українським дипломатам та нашим друзям у світі та в Організації Об'єднаних Націй, які допомогли консолідувати світову спільноту держав таким чином, що ми здобули найвищу підтримку на Генасамблеї ООН за ввесь час російської терористичної війни. Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів. 143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше.

На боці Росії виступили чотири держави – це дуже красномовно. Північна Корея, Нікарагуа, Білорусь і Сирія. Такий перелік, що все зрозуміло. Дякую кожній зі 143 держав! Сьогодні відбулася важлива зустріч в онлайн-форматі нашої команди, яка опікується темою звільнення полонених, із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу. Були сказані дуже важливі речі. Зокрема те, що стосується інституційної роботи Червоного Хреста заради гарантування безпеки тих, кого утримують у російському полоні. Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватися. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста. Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому. За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати й місія Червоного Хреста. Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест.

Я дякую команді, яка продовжує займатися обмінами: Буданов, Єрмак, Усов, Малюк. Сьогодні вдалося повернути з полону ще 20 українців. 14 воїнів армії, чотирьох бійців тероборони, одного нацгвардійця і одного воїна Військово-Морських сил. Працюємо над тим, щоб повернути всіх!

Наші Повітряні сили продовжують битву за українське небо. Як і в попередні дні, я щогодини отримував звіти про збиття російських ракет і безпілотників. За добу – 11 ракетних ударів, збито шість ракет у Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. Дякую всім, хто виконує це завдання!

Пошкоджені об'єкти інфраструктури терміново відновлюємо. Також хочу сьогодні відзначити бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку. Цей напрямок і досі один із найжорсткіших на фронті. Дякую кожному й кожній, хто захищає там наші позиції і завдає відчутних ударів по окупантах.

Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як «гарматного мʼяса» дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск. І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги. Я дякую всім, хто воює, працює й допомагає, захищаючи Україну! Завтра обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці – один із найважливіших наших днів. Покрову, День захисників і захисниць України.

Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони. І нові кроки, які наближають нас до миру й перемоги. Не розслабляємось! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. також вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати засоби ППО.

Раніше прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс пояснив, що на сьогодні Сполучені Штати Америки вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.