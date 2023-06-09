Марсіани атакують: Банкова іронічно відреагувала на заяву ООН щодо Каховської ГЕС

Михайло Подоляк: «Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій»

Імідж Організація Об'єднаних Націй вкотре постраждав через заяви про «незрозумілі обставини» руйнування Каховської ГЕС. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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«Обставини, що спричинили руйнування Каховської ГЕС, надто незрозумілі», – грайливо заявляє чиновник ООН Джеремі Лоуренс. Справді незрозумілі? Так само, як незрозумілі «обставини», що виглядають як неспровокована війна Росії проти України», – написав Подоляк.

Він нагадав, що росіяни з початку повномасштабної війни чинили масові вбивства мирного населення, завдавали ракетних ударів по населених пунктах, руйнували лікарні та школи, стерли з лиця землі Соледар та Бахмут, порушували міжнародне право та статут ООН.

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«Абсолютно незрозумілі (обставини-ред.). Марсіани, ймовірно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій» – зазначив радник Банкової.

Нагадаємо, управління ООН з прав людини наразі не наважується назвати підрив Каховської гідроелектростанції росіянами воєнним злочином. Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс.

Як повідомлялося, знищення росіянами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України, зокрема на Півдні. Унаслідок техногенної повені, окрім домівок, людей та тварин, постраждав і урожай, адже тисячі городів та полів затопило.