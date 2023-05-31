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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Ціни на ритуальні послуги в Росії сильно виросли. А що ж сталося?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Санкції потроху добивають економіку РФ

Говорячи про вплив санкцій на російську економіку, найчастіше звертають увагу на системотворчі сектори: енергетику, машинобудівництво, металургію тощо. Однак і самопочуття пересічного росіянина, і «глибинна» стійкість російської економіки в світі залежить також від інших сфер. Втрати в них можуть спричинити незворотні проблеми ще швидше.

Однією з таких сфер є сільське господарство. Це і питання банальної ситості населення, і неабияке джерело валютних надходжень.

У свою чергу, життєздатність с/г залежить від цілої низки факторів. А з ними на росії починаються проблеми.

По-перше, за даними «росспецмаша», за січень-березень 2023 р. поставки сільгосптехніки на внутрішній російський ринок знизилися з 56,1 до 51,8 млрд. рублів (у т.ч. ПДВ). І це в умовах подорожчання техніки. А якщо оцінювати в одиницях техніки, то падіння значно глибше – на 25%.

Падіння продажів сільськогосподарської техніки цього року також очікується на рівні 25%, а в деяких регіонах – навіть глибше. У свою чергу, виробництво цієї техніки впало на 10%.

Відповідно, в окремих регіонах РФ, де співвідношення наявної сільгосптехніки на один гектар і так відносно низьке – передовсім, поволзькі регіони, Сибір – частину врожаю можуть фізично не встигнути зібрати.

По-друге, на РФ падає рентабельність рослинництва. За результатами 2022 р., вона оцінювалася у 18% без урахування субсидій і трохи більше 20% з субсидіями держави. Для порівняння, 2021 р. рентабельність без урахування субсидій становила 21%, з субсидіями – 25%. Тобто рентабельність падає, а можливості уряду РФ допомогти аграріям через субсидії скорочується через проблеми з бюджетом.

Зрештою, те, що зберуть – не факт, що довезуть. Витрати на перевезення с/г продукції з регіонів Півдня росії та Поволжя до порту Новоросійська, через який здійснюється основний експорт російського зерна, зросли рік до року в середньому на 37%.

Ну, і раз уже заговорили про росіян і землю. Ціни на ритуальні послуги на росії за півтора роки зросли на 30-50%. Воно й не дивно, зважаючи, як на них зріс попит.

І далі ж буде!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: послуги втрати росіяни

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