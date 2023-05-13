На Чернігівщині прикордонники знищили «Шахед» (фото, відео)

Дрон було збито за межами населених пунктів

Українські воїни показали уламки збитого ворожого дрона

У ніч на 13 травня, після опівночі, на Чернігівщині прикордонники знищили ворожий ударний дрон. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105 прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА «Герань-2», так званий «Шахед», – йдеться в повідомленні.

Уламки збитого дрона фото: ОК «Північ»

На місці падіння уламків дрона утворилася вирва Фото: ОК «Північ»

Держприкордонслужба оприлюднила відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вночі після надходження інформації про можливу атаку дронами бійці ДПСУ побачили ворожу «пташку» й відкрили по ній вогонь. Як результат, «Шахед» вибухнув і впав у полі, не діставшись цілі», – розповіли прикордонники.

Також повідомляється, що з 22:00 12 травня до 09:00 13 травня російські війська 11 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, опівночі 13 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131. Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп