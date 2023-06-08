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Підрив Каховського водосховища: рівень води перетнув «мертву» точку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Каховського водосховища: рівень води перетнув «мертву» точку
Найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м
фото ілюстративне

Одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%

Станом на вечір 8 червня рівень води у Каховському водосховищі опустився нижче перетнув «мертвої точки» і опустився на 12,7 м, що становить тепер 12,5м. З таким рівнем забір води неможливий. Про це повідомив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

«Рівень уже 12,5 м. Це нижче за «мертву» точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС», – зазначив він.

Найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.  «Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища», - пояснив Сирота.

«Якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то це триватиме ще сім-вісім днів», – зазначив він.

Він зазначив, що одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: Каховська ГЕС евакуація Укргідроенерго окупанти

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