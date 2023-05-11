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Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії
Російська агресія проти України загрожує і національній безпеці Литви
фото з відкритих джерел

У Литві можуть ввести покарання за схвалення російської агресії 

Парламентська група від консервативної партії Литви запропонувала прирівняти дії РФ в Україні до злочинів нацистів і СРСР. Про це повідомляє LRT.

Зокрема, в законопроєкті пропонується додати слово «російський» до Кримінального кодексу, згідно з яким передбачено кримінальну відповідальність за публічне схвалення, заперечення або грубе приниження міжнародних злодіянь, злочинів, скоєних СРСР або нацистською Німеччиною.

Наразі подібні дії у Литві караються штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.

«Метою законопроєкту є передбачення кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-процесуального характеру, пов’язаних з її застосуванням, для осіб, які публічно підтримують або заперечують чи грубо применшують агресію, вчинену Росією проти України, окупацію її території (в тому числі Криму», – йдеться у законопроєкті.

За словами ініціаторів законопроєкту, хоча російська агресія проти України не є прямим злочином проти Литовської Республіки або її громадян, наслідки цієї події для національної безпеки країни очевидні.

Нагадаємо, що Литва вигадала спосіб, як зменшити потік росіян у країну. У парламенті Литви пропонують позбавити громадян РФ або компаній, які їм належать купувати нерухомість у країні. Зазначається, що у 2022 році росіяни придбали у Литві 699 об'єктів нерухомості. Парламентський комітет до проекту закону про санкції включив також статтю про те, що інформація про литовські підприємства, які працюють з партнерами в РФ та Білорусі, має бути публічною.

До слова, країни Балтії – Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй у квітні 2023 року. Заяву від імені трьох країн зачитав на засіданні Ради Безпеки ООН 30 березня постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар. Там ідеться про те, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі.

Теги: росія війна Литва

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