Росіяни атакували шість громад Сумщини: наслідки обстрілу

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки

У четвер, 11 травня, окупанти обстріляли шість громад Сумщини. Протягом доби в регіоні зафіксували 80 вибухів і 17 обстрілів. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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«Росіяни били з мінометів – 29 вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл – 3 вибухи», – йдеться у повідомленні.

Білопільська міська громада повідомила, що окупанти здійснили мінометний обстріл (20 вибухів), та обстріл з гранатомету – 2 вибухи.

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За повідомленнями громади села Есмань росіяни скинули 1 міну на територію громади.

«Зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з міномету – 6 вибухів», – повідомляє великописарівська громада.

Зокрема жителі Юнаківа зазнали обстрілів з РСЗВ (11 вибухів).

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Торецька російськими загарбниками поранень зазнали дев'ятеро громадян – розпочато досудове розслідування.