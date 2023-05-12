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Росіяни атакували шість громад Сумщини: наслідки обстрілу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни атакували шість громад Сумщини: наслідки обстрілу
загарбники атакували Сумщину
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки

У четвер, 11 травня, окупанти обстріляли шість громад Сумщини. Протягом доби в регіоні зафіксували 80 вибухів і 17 обстрілів. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

«Росіяни били з мінометів – 29 вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл – 3 вибухи», – йдеться у повідомленні.

Білопільська міська громада повідомила, що окупанти здійснили мінометний обстріл (20 вибухів), та обстріл з гранатомету – 2 вибухи.

За повідомленнями громади села Есмань росіяни скинули 1 міну на територію громади.

«Зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з міномету – 6 вибухів», – повідомляє великописарівська громада.

Зокрема жителі Юнаківа зазнали обстрілів з РСЗВ (11 вибухів).

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Торецька російськими загарбниками поранень зазнали дев'ятеро громадян – розпочато досудове розслідування. 

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Теги: окупанти обстріл громада росіяни

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