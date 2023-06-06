Українські війська просунулись вперед під час контратак – ISW

Українські війська ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута

Збройні сили України досягли тактичних успіхів під час контратак на Півдні України та значно просунулися на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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5 червня українські війська здійснили обмежений поступ на північ і південний захід від Бахмута. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута та просунулися на 200-1600 метрів у напрямку Оріхово-Василівка, а також від 100 до 700 метрів біля Іванівського та Кліщіївки.

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські механізовані сили також просунулися від 300 метрів до одного кілометра у напрямку до Залізнянського та Богданівки.

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Євген Пригожин заявив, що українські війська захопили невизначену частину Берхівки та розкритикував російське військове командування за попередній відхід російських військ із Берхівського водосховища.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і вздовж лінії Сватово-Кременна. У Генштабі України повідомили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського та Білогорівки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ відбили українські напади у напрямку Соледара, ймовірно, маючи на увазі ширшу територію на північ і північний схід від Бахмуту. Один блогер стверджував, що українські сили атакували російські позиції у невизначеному місці в районі Сіверська.

Інший російський блогер заявляв, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Первомайського. У Міноборони Росії повідомили, що підрозділи чеченського спецназу «Ахмат» продовжили наступальні дії поблизу Мар'їнки.

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Українські сили продовжили контрнаступальні дії у західній частині Донецької та східної Запорізької областей та досягли обмежених тактичних успіхів.

Російські блогери стверджували, що українські війська форсували річку Шайтанку та вели штурм у Новодонецького. Росіяни повідомляли, що українські сили витіснили їх із Новодонецького. Командир російського добровольчого батальйону «Схід» Олександр Ходаковський, як повідомляється, командує силами поблизу Новодонецького підтвердив, що українські сили зберігають присутність у населеному пункті.

Міноборони Росії стверджувало, що відобразили три українські батальйонно-тактичні групи, посилені танками, які атакували Новодонецьк та Благодатне. Українські сили не організовані в БТГ, тому незрозуміло, який ешелон, як стверджує Міноборони Росії, бере участь у цих наземних атаках.

Українські війська продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України. Бригадний генерал Олександр Тарнавський, 4 червня, повідомив, що українські сили знищили 18 російських зенітних установок та п'ять складів боєприпасів.

5 червня російські джерела стверджували, що українські сили вдарили по Михайлівці невизначеним сильним вогнем і завдали ракетного удару Мелітополю.