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Вибух у Луганську. Горить казарма окупантів (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Луганську. Горить казарма окупантів (фото, відео)
скріншот з відео

У небі над містом дим після ймовірних прильотів

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні зранку, 15 травня, пролунала серія вибухів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ,

Як зазначається, є два прильоти в районі автовокзалу в Луганську.

Тим часом у соцмережах поширюються фото, на яких зафіксовано дим після ймовірних прильотів.

У Луганську повідомляють, що удар міг бути завданий територією колишнього авіаційного училища штурманів.

За даними місцевих мешканців, нібито приліт у військову частину. Згодом РИА-Новости із посиланням на власного кореспондента підтвердили, що удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів. 

Вибух у Луганську. Горить казарма окупантів (фото, відео) фото 1

У мережі стали поширюватися відео з місця прильоту. Як зазначається, після удару по окупованому Луганську горить ворожа казарма.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 травня, у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області зранку прогриміла серія вибухів.

Триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: Бахмут ЗСУ війна Луганщина

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