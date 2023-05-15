Вибух у Луганську. Горить казарма окупантів (фото, відео)

У небі над містом дим після ймовірних прильотів

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні зранку, 15 травня, пролунала серія вибухів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ,

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Як зазначається, є два прильоти в районі автовокзалу в Луганську.

Тим часом у соцмережах поширюються фото, на яких зафіксовано дим після ймовірних прильотів.

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У Луганську повідомляють, що удар міг бути завданий територією колишнього авіаційного училища штурманів.

За даними місцевих мешканців, нібито приліт у військову частину. Згодом РИА-Новости із посиланням на власного кореспондента підтвердили, що удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів.

У мережі стали поширюватися відео з місця прильоту. Як зазначається, після удару по окупованому Луганську горить ворожа казарма.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 травня, у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області зранку прогриміла серія вибухів.

Триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.