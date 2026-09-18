Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чиновників забагато? Уряд перевірить держапарат і скоротить зайві посади

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Чиновників забагато? Уряд перевірить держапарат і скоротить зайві посади
Сергій Корецький заявив про комплексний аналіз системи державного управління
фото: Сергій Корецький у Telegram

Кабмін також перегляне кількість заступників міністрів та керівників центральних органів влади

Уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та скоротити зайві вакантні посади. Також влада проаналізує, скільки заступників міністрів і керівників ЦОВВ насправді потрібно для роботи державного апарату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, в умовах війни державний апарат має працювати швидше та ефективніше. Для цього Кабмін проведе комплексний аналіз системи державного управління, щоб визначити, де дублюються функції, які процеси є зайвими та де існують можливості для оптимізації.

Окрему увагу приділять цифровізації. Уряд проаналізує цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади. «Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів», – зазначив Корецький.

Після детального аналізу уряд планує визначити необхідну кількість працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави.

Зайві вакантні посади буде скорочено. Крім того, переглянуть кількість заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Зміни торкнуться й професійного навчання державних службовців. Уряд планує оновити підходи до їхньої підготовки відповідно до сучасних потреб держави.

Виконувати ухвалені рішення мають відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади. Координуватиме та контролюватиме виконання доручень державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар'євич.

Нагадаємо, у червні 2025 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що протягом п'яти років в Україні було ліквідовано 66 тис. вакансій у державній службі та скорочено 43 тис. держслужбовців. За його словами, ці заходи дали змогу зменшити витрати держави на утримання апарату.

Читайте також:

Теги: влада уряд держава кадрові зміни Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмара став новим міністром оборони України
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
19 серпня, 13:39
Метою операції була ізоляція російських еліт
Операція «M&Ms»: Україна планувала удар дронів по аеропортах Москви
21 серпня, 01:42
Тільки склад «Ранку» у Харкові втратив близько восьми мільйонів книжок
10 млн знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку
21 серпня, 02:35
Бородянка може стати містом
Спроба №2. Кабмін пропонує надати Бородянці статус міста
23 серпня, 12:19
Рада перепризначила Сибігу главою МЗС
Рада перепризначила Сибігу главою МЗС
19 серпня, 12:52
Німеччина розкрила деталі російської операції в аеропорту Лейпцига
Німеччина оголосила про закриття генконсульства РФ та «Російського дому» після атаки на Ан-124
1 вересня, 19:16
Зеленський і Корецький обговорили зміни до правил реагування на повітряні тривоги
Україна змінює правила під час повітряних тривог. Зеленський назвав п'ять рішень
2 вересня, 16:58
Допомогу розраховано приблизно на 380 тисяч домогосподарств, які проживають у визначених прифронтових громадах
Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»
16 вересня, 13:51
Для різних категорій порушників передбачені окремі види академічної відповідальності
За плагіат позбавлятимуть наукового ступеня: Кабмін затвердив порядок
Вчора, 14:42

Політика

Чиновників забагато? Уряд перевірить держапарат і скоротить зайві посади
Чиновників забагато? Уряд перевірить держапарат і скоротить зайві посади
Україна та партнери створять європейську антибалістичну систему – Зеленський
Україна та партнери створять європейську антибалістичну систему – Зеленський
Чим новий в.о. генпрокурора Ковальський запам'ятався Хмельниччині? Яскраві факти трудової біографії
Чим новий в.о. генпрокурора Ковальський запам'ятався Хмельниччині? Яскраві факти трудової біографії
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
Від транспортної інфраструктури до оборони. Зеленський назвав ключові пріоритети для Карпат
Від транспортної інфраструктури до оборони. Зеленський назвав ключові пріоритети для Карпат
Туск пояснив, як «Карпатська вісімка» допоможе Україні на шляху до ЄС
Туск пояснив, як «Карпатська вісімка» допоможе Україні на шляху до ЄС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
167K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
142K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
96K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: семеро постраждалих (оновлено)
Сьогодні, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua