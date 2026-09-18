Чиновників забагато? Уряд перевірить держапарат і скоротить зайві посади

Кабмін також перегляне кількість заступників міністрів та керівників центральних органів влади

Уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та скоротити зайві вакантні посади. Також влада проаналізує, скільки заступників міністрів і керівників ЦОВВ насправді потрібно для роботи державного апарату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, в умовах війни державний апарат має працювати швидше та ефективніше. Для цього Кабмін проведе комплексний аналіз системи державного управління, щоб визначити, де дублюються функції, які процеси є зайвими та де існують можливості для оптимізації.

Окрему увагу приділять цифровізації. Уряд проаналізує цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади. «Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів», – зазначив Корецький.

Після детального аналізу уряд планує визначити необхідну кількість працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави.

Зайві вакантні посади буде скорочено. Крім того, переглянуть кількість заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Зміни торкнуться й професійного навчання державних службовців. Уряд планує оновити підходи до їхньої підготовки відповідно до сучасних потреб держави.

Виконувати ухвалені рішення мають відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади. Координуватиме та контролюватиме виконання доручень державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар'євич.

Нагадаємо, у червні 2025 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що протягом п'яти років в Україні було ліквідовано 66 тис. вакансій у державній службі та скорочено 43 тис. держслужбовців. За його словами, ці заходи дали змогу зменшити витрати держави на утримання апарату.