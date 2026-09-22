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«Енергоатом» отримав нового тимчасового керівника

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Енергоатом» отримав нового тимчасового керівника
Олександр Остаповець має багаторічний досвід роботи в атомній енергетиці та раніше очолював Запорізьку АЕС
фото: «Енергоатом»

Олександр Остаповець очолюватиме компанію до початку роботи нового постійного складу правління

Наглядова рада АТ «Енергоатом» призначила Олександра Остаповця тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління компанії. Він керуватиме підприємством до початку роботи нового постійного складу правління. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Енергоатом».

Одночасно Наглядова рада припинила виконання Павлом Ковтонюком обов'язків голови та члена правління компанії. Таке рішення ухвалили після оцінки стану виконання рішень і доручень Наглядової ради. За її результатами члени ради дійшли висновку про втрату довіри до здатності Ковтонюка забезпечувати належне виконання поставлених завдань та надалі керувати компанією.

У Наглядовій раді наголосили, що ефективне виконання її рішень, управлінська відповідальність та дотримання принципів належного корпоративного управління є фундаментальними вимогами до керівництва «Енергоатома».

Що відомо про нового керівника «Енергоатома»

Остаповець очолюватиме компанію протягом перехідного періоду. У цей час «Енергоатом» готується до опалювального сезону та продовжує працювати в умовах воєнного стану.

Серед завдань тимчасового керівника – забезпечення стабільного управління компанією, виконання рішень Наглядової ради та організований перехід до нового постійного складу керівництва.

Олександр Остаповець має багаторічний досвід роботи в атомній енергетиці. Трудову діяльність розпочав оператором реакторного відділення Рівненської АЕС. Згодом працював начальником зміни реакторного цеху №2, заступником начальника реакторного цеху з експлуатації, керував підрозділами з підготовки персоналу, а також обіймав посаду заступника генерального директора Рівненської АЕС з персоналу.

З 2016-го до серпня 2019 року Остаповець очолював Запорізьку АЕС. Пізніше працював виконавчим директором з персоналу «Енергоатома», а з червня 2021 року – тимчасовим виконувачем обов'язків першого віцепрезидента – технічного директора компанії. У листопаді 2021 року його також обрали президентом асоціації «Український ядерний форум». У наступні роки Остаповець обіймав керівні посади в «Енергоатомі», зокрема працював генеральним інспектором – директором з безпеки та виконував обов'язки члена правління компанії.

Зміна керівництва «Енергоатома»

До завершення переходу до нового складу керівництва Наглядова рада «Енергоатома» здійснюватиме посилений нагляд за управлінням компанією та виконанням ухвалених нею рішень.

Нагадаємо, 20 вересня Наглядова рада «Енергоатома» визначила переможців конкурсів на ключові керівні посади. Юрій Ткачук переміг у відборі на посаду голови правління, а Павло Павлишин – на посаду члена правління з ядерної безпеки та експлуатації. Конкурсні відбори тривали з червня по вересень 2026 року, при цьому лише на посаду керівника компанії розглядали 78 кандидатів з України та інших країн. Наразі Ткачук і Павлишин мають пройти необхідні регуляторні та корпоративні процедури перед офіційним призначенням.

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Теги: Енергоатом Сергій Корецький

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