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Оприлюднено список радників нового глави МВС

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Оприлюднено список радників нового глави МВС
Іван Вигівський має чотирьох штатних радників, призначених ще його попередником
фото: МВС

Іван Вигівський має чотири штатних радники

Станом на початок вересня міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, який перейшов до уряду з Національної поліції, мав чотирьох штатних радників. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів».

Усіх чотирьох радників призначив ще попередник Вигівського на посаді міністра внутрішніх справ, нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко. Йдеться про Василя Дурдинця, Юрія Пастернака, Євгена Сарнацького та Дмитра Фінашина.

Оприлюднено список радників нового глави МВС фото 1
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Найвідомішим серед четвірки радників нового очільника Міністерства внутрішніх справ є 89-річний Василь Дурдинець. Із 2003 року він незмінно працював радником Міністерства внутрішніх справ, а понад 15 років – радником його очільника.

89-річний Василь Дурдинець понад 20 років працює радником у системі МВС
89-річний Василь Дурдинець понад 20 років працює радником у системі МВС
фото: «Укрінформ»

Дурдинець має звання генерала внутрішньої служби. У його послужному списку – низка високих державних посад. У 1992–1994 роках Дурдинець був першим заступником голови Верховної Ради, у 1997 році виконував обов’язки прем’єр-міністра, а в 1999–2002 роках очолював Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

У 2002–2003 роках Дурдинець був Надзвичайним і Повноважним послом України в Угорщині, а за сумісництвом – у Словенії. Також він був народним депутатом України I та II скликань і має почесний статус «Засновник сучасної держави Україна».

Лише за час перебування Вигівського на посаді – за другу половину липня та серпень 2026 року – Василь Дурдинець уже отримав 58,3 тис. грн заробітної плати.

Нагадаємо, Іван Вигівський очолив Міністерство внутрішніх справ під час останніх урядових перестановок. До цього він керував Національною поліцією. Вигівський перебуває в системі МВС із 2003 року, а у 2023-му виконував обов'язки голови Нацполіції після того, як Ігор Клименко очолив МВС. Згодом Вигівський офіційно став керівником Національної поліції.

Його перехід до МВС був пов'язаний із ширшими кадровими змінами в силовому блоці уряду. Тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка розглядали як кандидата на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. Призначення Клименка до Міноборони зрештою не відбулося. Вигівський очолив МВС, а Клименко згодом став секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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Теги: Кабмін радник міністр Україна МВС уряд

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