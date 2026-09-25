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Звільнено заступника державного секретаря Кабміну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Звільнено заступника державного секретаря Кабміну
Полянський був заступником міністра освіти
фото з відкритих джерел

Полянського звільнено у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку

Павла Полянського звільнено з посади заступника державного секретаря Кабінету міністрів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

«Звільнити Полянського Павла Броніславовича з посади заступника державного секретаря Кабінету міністрів України 27 вересня 2026 р. у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку (пункт 7 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»)», – йдеться у розпорядженні.

Звільнено заступника державного секретаря Кабміну фото 1

До слова, у липні «Главком» писав, що Павло Полянський задекларував дохід за написання шкільного підручника. Ідеться про 212,3 тис. грн авторської винагороди. Джерелом доходу виступило ТОВ «Видавництво «Грамота».

Нагадаємо, 23 вересня уряд ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомлялося, уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та скоротити зайві вакантні посади. Також влада проаналізує, скільки заступників міністрів і керівників ЦОВВ насправді потрібно для роботи державного апарату. 

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Теги: Кабмін кадрові зміни

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