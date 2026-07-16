Кабмін без Федорова. Хто увійшов до нового уряду. Досьє на усіх міністрів

Верховна Рада у четвер обрала 17 членів уряду плюс ще двоє з президентської квоти очікують на свою долю

Україна довго не бачила такого скандального «переставляння ліжок» в уряді. Відставка міністра оборони Михайла Федорова спричинила справжню лавину обурення як серед громадськості, так і серед парламентарів. Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв навіть заявив про складання мандата через незгоду з таким кадровим розкладом. За стінами Верховної Ради в різних містах вийшли з протестами прихильники Федорова. Сам він провів брифінг, в якому жорстко розкритикував діюче військове керівництво, з яким у нього виник конфлікт та прямо заявив, що йому заважали працювати в Міноборони та запроваджувати реформи.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що ексміністр залишиться в його команді, однак остаточний формат подальшої співпраці вони обговорять пізніше.

Через бурю, що здійнялася, голосування за уряд було розділене на кілька частин: спочатку нардепи проголосували за призначення нового прем’єра Сергія Корецького, за кілька годин – за пакет уряду без президентської квоти (Міноборони та МЗС), а визначеність щодо оборонного відомства має настати пізніше, після чергових консультацій. Пішли навіть чутки про те, що голова МВС Ігор Клименко, якого президент зібрався висувати на Міноборони, сам відмовився сідати на цей «електричний стілець». Поки виконувати обов'язки міністра оборони президент доручив виконувачу обов'язки голови СБУ Євгенію Хмарі. Зеленський дав зрозуміти, що згодом збирається звернутися до Верховної Ради з проханням призначити Хмару повноцінним міністром. «Президент казав, що розглядав на Міноборони кандидатуру Хмари, – кажуть співрозмовники «Главкома» зі «Слуги народу», які були на зустрічі Зеленського з фракцією. – Але зауважив, що якби у нас була зараз проблема з діпстрайками, то вибір би пав на Хмару, але проблема з ТЦК – тому займатися цим має Клименко». Тепер диспозиція змінилася.

Щодо інших місць в Кабміні, то свої посади зберегли перший віцепрем'єр–міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем'єр з гуманітарної політики–міністр культури Тетяна Бережна, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та міністр соціальної політики Денис Улютін. Всі інші міністри – або новачки, або ті, хто працював в уряді на інших посадах. До слова, кількість міністерств збільшилася. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розбито на два- Міністерство економіки та довкілля та Міністерство аграрної політики та продовольства. Так само роз’єднанні Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту з Міністерством у справах громад, територій та ВПО.

Загалом разом з прем’єр-міністром вже обрано 17 членів уряду плюс ще двоє з президентської квоти очікують на свою долю. Середній вік членів нового уряду – 44 роки.

Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр – міністр енергетики (50 років)

Якщо Михайла Федорова все-таки не буде в новому Кабміні, Денис Шмигаль стане найбільш досвідченим членом урядів президента Зеленського

Напередодні перепризначення Володимир Зеленський дав одному зі старожилів своєї команди орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Денис Шмигаль заслужив цю відзнаку – рекордсмен серед очільників українських урядів продовжує роботу на надвідповідальній перед черговою важкою зимою посаді міністра енергетики та страхує нового недосвідченого в політичних іграх прем’єра.

Львів'янин Денис Шмигаль починав працювати у різних приватних фірмах на позиції бухгалтера, згодом обіймав керівні посади. У 2009 році Шмигаль потрапив на держслужбу у Львівську обласну державну адміністрацію, де працював начальником головного управління економіки, директором департаменту економічного розвитку‚ інвестицій‚ торгівлі та промисловості, а у 2014-му став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

У 2015-му залишив держслужбу, віддавши перевагу роботі у топменеджменті великої львівської компанії «Львівхолод» та структурах енергетичного гіганта ДТЕК Ріната Ахметова – зокрема, був директором Бурштинської ТЕС.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Шмигаль знову повернувся на державну службу. На початку очолював Івано-Франківську облдержадміністрацію, а у 2020-му його забрали у Кабмін – на посаду віцепрем’єра–міністра розвитку громад та територій. Вже за місяць Шмигаль очолив уряд і був прем’єром понад п’ять років – доки у липні 2025-го не поступився місцем Юлії Свириденко. Незамінного Шмигаля одразу відправили керувати Міністерством оборони, а в січні 2026-го – перекинули на енергетику. Підготовку до нової зими тепер знову довірили ветерану «Зе-команди».

За 2025 рік весь дохід Шмигаля становила його заробітна плата в уряді – 1,56 млн грн. Його дружина задекларувала 9,3 млн грн доходів: з них 96 тис. грн – зарплата, 39 тис. грн – пенсія і 9,2 млн грн – дохід від підприємницької діяльності.

Також Шмигаль вніс у декларацію 214 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина – 909 тис. грн на банківських рахунках, 231,3 тис. грн і $286 тис. готівкою.

Шмигаль володіє земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області. У його дружини – земельна ділянка (151 кв. м), будинок (215,9 кв. м) і гараж (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитлова будівля (323,2 кв. м) у Львові та земельна ділянка (2,2 тис. кв. м) у Львівській області.

Автомобіль у родині лише один – Range Rover Sport 2022 року випуску, записаний на приватне підприємство «Кадіс УА», яким володіє дружина урядовця.

Тетяна Бережна, віцепрем’єр з гуманітарної політики–міністр культури (37 років)

Тетяна Бережна перейшла керувати культурою з юридичної сфери

«Головна з питань культурі» Тетяна Бережна є правником за освітою, навчалася в Київській школі економіки та Лондонській школі економіки та політичних наук, працювала адвокатом. До Мінкульту в уряді була заступницею міністра економіки, коли міністерство очолювала Юлія Свириденко.

Те, що саме Бережну, яка була далека від мистецтвознавства, у липні 2025 року призначили тимчасово виконуючим обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій, тодішній прем’єр Юлія Свириденко пояснювала бажанням «залучити у сферу культури людину з досвідом командної роботи, яка добре орієнтується в системі державного управління та володіє необхідними навичками у сфері комунікацій». Згодом у жовтні 2025-го вже при повноцінному призначенні в уряд функціонал Бережної розширили до «віцепрем’єра з гуманітарної політики». Натомість однією зі своїх задач Бережна називала відокремлення від Мінкульту функції стратегічних комунікацій.

Зважаючи на те, що Бережна до свого «гуманітарного» досвіду працювала в Мінекономіки разом зі Свириденко, її підйом урядовими сходами пов’язували з ім’ям колишньої прем’єрки. Але Свириденко – вже не в Кабміні, а Бережна лишилася працювати в команді Сергія Корецького.

Декларацію Бережної вилучено з публічного доступу з 2025 року, коли вона ще працювала заступницею міністра економіки. Підстава – член її сім'ї є військовослужбовцем.

Матвій Бідний, міністр молоді та спорту (46 років)

Матвій Бідний стає міністром вже у третьому уряді поспіль

Неодноразовий чемпіон України з бодибілдингу Матвій Бідний працює в міністерстві з 2016 року. Починав з посад головного спеціаліста та директора департаменту, а в липні 2020-го став заступником міністра. У листопаді 2023-го ексміністр Вадим Гутцайт подав у відставку, мотивуючи це тим, що хоче зосередитись на посаді голови Національного олімпійського комітету. Тоді ж Кабмін призначив Бідного виконувачем обов’язки міністра, а у вересні 2024-го під час кадрових ротацій в Кабміні Верховна Рада проголосувала за призначення Бідного міністром без приставки «в.о.». Після відставки уряду Дениса Шмигаля Бідний був перепризначений в уряд Юлії Свириденко і от тепер буде працювати під керівництвом нового прем’єра.

Один з головних напрямків роботи міністра – кампанія за недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Не все повною мірою вдається: окремі спортивні федерації та Міжнародний олімпійський комітет поступово послаблюють обмеження для спортсменів з країни-агресора та її сателіта. Але загалом менеджерські якості Бідного та відсутність серйозних скандалів (у порівнянні з тим же Гутцайтом) цілком влаштовують керівництво держави.

Згідно з декларацією, в 2025 році всі доходи Бідного складалися з зарплати – 1,7 млн грн. Його дружина Вікторія Дашутіна – донька скандального ексрегіонала Григорія Дашутіна – заробила 785 тис. грн в словацькій компанії Rotors Trade s.r.o., а також майже 500 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Готівкою Бідний тримає $15 тис., а Дашутіна – 2,5 млн грн.

Міністр разом з дружиною та сином Артуром володіє квартирою в Києві (215 кв. м). Дружина також орендує квартиру в Словаччині (109 кв. м) та володіє земельною ділянкою (1,3 тис. кв. м) та житловим будинком (1 тис. кв. м) в Гурзуфі в окупованому Криму.

Родина користується автівкою Volvo Polestar 2 2020 року випуску, яка записана на Вікторію Дашутіну.

Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності (44 роки)

Денис Улютін після кількох років роботи в Мінфіні зайнявся соцполітикою

Непримітний Денис Улютін лишається в Мінсоці, куди він минулого року прийшов з Міністерства фінансів. З 2010 по 2016 роки Улютін працював в апараті прем’єр-міністра, із 2016 по 2018 роки очолював Патронатну службу Мінфіну. В 2019-му обіймав посаду заступника Держсекретаря Секретаріату Кабміну.

П’ять років (з 2020 по 2025-й) працював першим заступником міністра фінансів, звідки переїхав в Мінсоцполітики – міністром в уряді Юлії Свириденко. Така ставка була зроблена з огляду на те, що досвідчений фінансист мав провести реформу системи соціальної підтримки в умовах жорстких бюджетних обмежень.

В 2025 році Улютін отримав 2 млн грн зарплати, його дружина Олена Улютіна, яка працює в Нацуніверситеті біоресурсів і природокористування – 513 тис. грн зарплати та 12 тис. грн гонорарів.

З заощаджень у міністра – 200 тис. грн готівкою, на банківських рахунках – 21,4 тис. грн, $2,2 тис. та 4,5 тис. євро. У дружини – 17,4 тис. грн та $69. Дружина також взяла у 2020 та 2022 роках дві позики у громадянина Анатолія Підгородецького (250 тис. грн та майже 2 млн грн). Олена Улютіна володіє 50% акцій ТОВ «Екоімпульс»

У спільній власності чиновника, його дружини та доньки Валентини є квартира у Києві (84,5 кв. м), також у його сім’ї – три земельні ділянки в Київській області (851, 904 та 903 кв. м).

Олена Улютіна володіє двома легковими автомобілями – Hyundai Ioniq 2022 року, та Lexus RX300 2019 року випуску.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я (46 років)

«МСЕК-скандал» не похитнув очільника МОЗ Віктора Ляшка. Йому й надалі доручено керувати міністерством охорони здоров’я

Крісло голови МОЗ зберігає Віктор Ляшко, який беззмінно очолює міністерство з травня 2021 року і входить до складу Ради національної безпеки і оборони.

Ляшко – лікар за освітою. Очолював Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби, був першим заступником генерального директора Центру громадського здоров’я.

Широкій публіці став відомий під час пандемії Covid-19. У 2020 році Ляшко обійняв посаду головного державного санітарного лікаря України та став одним із головних спікерів влади щодо карантину і боротьби з коронавірусом.

Згідно з е-декларацією за 2025 рік, дохід керманича МОЗ склав 2,26 млн грн. На банківських рахунках зберігав 930,4 тис. грн та $6,1 тис.

У власності Ляшка – земельна ділянка площею 0,12 га на Київщині. Автопарк міністра складається з двох Skoda. У декларації зазначено Skoda Octavia A7, 2018 року випуску, яку Ляшко придбав за 622,7 тис. грн. У вересні 2024 року у нього з’явилася ще одна Skoda Octavia – вже 2019 року випуску. Її вартість на момент придбання склала 630 тис. грн.

Свій бізнес у медицині має й дружина очільника МОЗ Ірина Ляшко. Вона зареєстрована як ФОП з грудня 2019 року, а основним видом її діяльності є стоматологічна практика. За минулий рік вона заробила 976,3 тис. грн як підприємниця.

Дружина міністра є власницею квартири площею 110,9 кв. м у Броварах та земельної ділянки 12 соток у Київській області. Також у декларації зазначене нежитлове приміщення площею 102,5 кв. м у Броварах, яке вона орендує.

Не обійшлося у кар’єрі міністра Ляшка і без гучних історій. Восени 2024 року на тлі масштабного корупційного скандалу навколо медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) Ляшка публічно запитали, чи збирається він у відставку. Під час брифінгу 23 жовтня 2024 року відповів, що не планує залишати посаду. За його словами, МОЗ було регулятором системи, а сам він не призначав і не звільняв керівників МСЕК.

«Написати заяву простіше, ніж реформувати МСЕК», – заявив тоді Ляшко.

У підсумку систему МСЕК ліквідовували. На їх місці у кожній області з’явилися експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Сергій Марченко, міністр фінансів (45 років)

Попри регулярні чутки про відставку, міністр фінансів Сергій Марченко лишається незамінним в котрому уряді

На посаді головного наглядача за державними грошима продовжить працювати містер «Ні» Сергій Марченко. Це один із найдосвідченіших урядовців – керує державними фінансами вже понад п’ять років.

Кар’єру починав у Мінфіні з 2002 року. За майже два десятиліття пройшов шлях від рядового спеціаліста до міністра. Також працював експертом проєкту з бюджетної реформи, який реалізовувався за підтримки міжнародних партнерів. У 2016 році Марченко став заступником міністра фінансів, а вже через два роки перейшов до Адміністрації президента Петра Порошенка, де обійняв посаду заступника голови.

Після зміни влади він ненадовго залишив державну службу, однак уже у березні 2020 року Верховна Рада призначила його міністром фінансів України.

Згідно з е-декларацією за 2025 рік, Сергій Марченко задекларував 1,8 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн склала зарплата і 78,4 тис. грн пенсія.

На банківських рахунках у Марченка – 1,2 млн грн, $3,6 тис, а готівкою – $3,4 тис. У його дружини Марини – 960 тис. грн у банках, $10 тис готівкою.

Марина Марченко займається підприємницькою діяльністю та очолює громадську організацію «Генерація матерів Лада». Всього за 2025 рік вона задекларувала 4,1 млн грн доходів.

У декларації також зазначено, що Сергій Марченко разом із донькою є співвласниками квартири площею 84,6 кв. м у Києві. Ще одна квартира у столиці площею 40,3 кв. м належить його дружині.

Крім того, міністр володіє третиною будинку загальною площею 112,4 кв. м у Макарові Київської області. Таку ж частку власності він має і на земельну ділянку загальною площею 0,15 га у вищезгаданому населеному пункті.

Також Сергій Марченко є почесним професором практики Київської школи економіки Милованова. Однак не отримує виплат за викладацьку діяльність, як це робили інші урядовці, чим спровокували скандал.

Віталій Кім, міністр у справах ветеранів (45 років)

Віталій Кім став відомим на всю країну завдяки своєму оригінальному почуттю гумору

Екстравагантний багаторічний голова Миколаївської ОВА став відомим на всю країну через оригінальне почуття гумору та оптимізм, яким він заряджав українців у перші важкі, місяці війни. Варто згадати хоча б його фірмовий мем «Доброго вечора, ми з України!»

Кіму давно пророкували продовження кар’єри чи то в уряді, чи то в Офісі президента, і тепер, нарешті, він переїжджає до столиці.

Кім в 2019 році прийшов в «Зе-команду» з локального бізнесу – керував низкою миколаївських компаній. На президентських та парламентських виборах був задіяний в обласному штабі «слуг», а на місцевих виборах – його очолював.

Обладміністрацією Кім керує з 2020 року. Головним його провідником у політиці є голова парламентської фракції «Слуга народа» тісно пов’язаний з Миколаєвом Давид Арахамія, який давно став окремим центром впливу у владній команді.

Призначення Кіма в уряд також пов’язують з Арахамією. Впливовий нардеп стояв за створенням «проєкту господарників» на чолі з Кімом та мером Харкова Ігорем Тереховим. Останній також ходить у фаворитах президента – Зеленський мав з Тереховим окрему розмову у неділю, коли стало відомо про відставку уряду Свириденко. Це навіть здійняло хвилю припущень, що керівника Харкова розглядають як кандидата в міністри і навіть на прем’єра. Як Зеленський збирається використовувати Терехова надалі – ще буде видно, а Кім вже пакує валізи в Києв.

У 2025 році Віталій Кім отримав 2,1 млн грн заробітної плати у Миколаївській ОВА. Крім того, задекларував 468 тис. грн доходу від здачі майна в оренду. Його дружина – Юлія Кім – 3,5 млн грн від підприємницької діяльності, 101 тис. грн заробітної плати в ТОВ «Мисливець Миколаїв», 489 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна та 260 тис. грн страхових виплат.

Новий міністр зберігає готівкою $67 тис. та 2,1 млн грн, на рахунках – 74 тис. євро (в іспанському банку «Сантандер») та 408 тис. грн, його дружина: готівкою – 6 млн грн та $28,5 тис., в банках – 71 тис. євро та 488 тис. грн.

У Віталія Кіма – п’ять квартир в Миколаєві (площею від 49 до 116 кв. м) та нежитлове приміщення (294 кв. м), ще одна квартира (58 кв. м) належить його дружині. У власності Кіма – авто Mercedes-Benz Е200 2015 року випуску, ще одну машину – Volkswagen Touareg R-Line Platinum 2024 року він орендує.

Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля (43 роки)

Міністерство економіки очолить керівний партнер консалтингової компанії McKinsey & Company в Україні Олександр Кравченко

Мінекономіки виокремлюють зі збірної «солянки», де воно було об’єднано з сільським господарством. Мінстерство економіки та довкілля очолить Олександр Кравченко, в той час як попередній керівник Олексій Соболєв переміщується до Офісу президента. Якщо Соболєв був однією з небагатьох креатур Юлії Свириденко у її Кабміні, то на залученні Кравченко наполіг новий прем’єр Сергій Корецький.

Кравченко є керівним партнером консалтингової компанії McKinsey & Company в Україні, яка серед іншого дотична до розробки проєкту державної стратегії «Економіка майбутнього» на наступні 10-15 років (має стати аналогом плану Маршалла для України). «Це прям мега надбання для всього уряду. Людина, яка зробила дуже багато для підготовки плану відбудови», – таку оцінку професійним якостям Кравченка дав один із затятих критиків уряду Свириденко, скандально відомий нардеп Ярослав Железняк. Втім так само свого часу парламентар розхвалював і Олексія Соболєва.

Пан Кравченко, як і його попередник Соболєв, має стосунок до приватного університету «Київська школа економіка» (KSE) Тимофія Милованова. Зокрема, є співголовою Ради директорів вишу – головного керівного органу.

Ще цікавий момент. У 2019 році під час зміни влади в Україні Олександр Кравченко не приховував власних політичних уподобань. Ба більше: за допомогою картинок у Facebook вимагав телевізійних дебатів між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. А потім після другого туру виборів «дякував» кандидату, який з тріском програв.

Тарас Висоцький, міністр аграрної політики (39 років)

Після довгого періоду роботи заступником міністра Тарас Висоцький нарешті отримав міністерське крісло

Одну з частин поділеного «міністерства-монстра» – знову реанімоване міністерство аграрної політики – очолить перевірений кадр. Тарас Висоцький до останнього часу працював першим заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства та курував якраз «аграрку». Тепер цей напрямок вчергове виокремлюється в міністерство.

Тарас Висоцький, який до 2019 року був гендиректором лобістської асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», подався на державну службу ще за часів президента Петра Порошенка – першим заступником голови Черкаської облдержадміністрації. Після перемоги Володимира Зеленського Висоцький протягом місяця тимчасово виконував обов’язки голови ОДА, а з вересня 2019 року його забрали до уряду – він працював заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і на цій посаді брав участь у запуску резонансної реформи ринку землі. У 2021-му, коли з величезного міністерства окремо виділили Мінагрополітики, Висоцький став в ньому першим заступником міністра. З 2025 року був першим заступником міністра вже у знову об’єднаному міністерстві і тепер, коли аграрне відомство знову реанімують, посів посаду міністра.

Цікаво, що новий міністр є обвинуваченим у справі НАБУ. За версією сторони обвинувачення, він та колишній заступник міністра економіки Олександр Грибан причетні до зловживань на суму майже 64 млн гривень під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в умовах війни.

Тарас Висоцький отримав за минулий рік 1,9 млн грн заробітної плати, 1,6 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна, 45 тис. грн доходу від надання майна в оренду та 14 тис. компенсації за пошкоджене/знищене майно. Також він задекларував 2 млн грн зарплати своєї дружини Ірини Висоцької.

Тарас Висоцький довіряє українським банкам і національній валюті та не зберігає гроші у готівці та у валюті (принаймні їх не декларує). На рахунках у нього – 491 тис. грн, у дружини – 47,6 тис. грн. Хоча є підозри, куди пішли всі валютні заощадження родини Висоцького: він задекларував $83,6 тис. на фінансування (інвестування) будівництва. Міністр володіє правами на торгову марку «Кукулабія» (агропарк у Києві).

В гаражі Висоцького – авто Ford Mondeo 2017 року, у його дружини –Kia Rio X 2022 року.

Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ (46 років)

Іван Вигівський переходить на посаду глави МВС з Нацполіції

Перестановки в керівництві МВС прямо залежали від долі міністра оборони Михайла Федорова. Голову Національної поліції Івана Вигівського готували на голову МВС замість Ігоря Клименка, який мав натомість замінити Федорова в Міноборони. Призначення Клименка застопорилося, але давній соратник вже зайняв його крісло.

Вигівський перебуває в системі МВС з 2003 року, у 2021 році очолив Головне управління Національної поліції в Києві. В 2023-му на нього були тимчасово покладені обов’язки голови Нацполіції, коли Клименко так само тимчасово очолив МВС після загибелі колишнього міністра Дениса Монастирського. Згодом і Клименко, і Вигівський стали офіційними керівниками цих відомств.

У 2024 році розслідувачі Bihus.Info виявили, що Вигівський мешкав у будинку під Києвом, оформленому на давню знайому родини, а також тривалий час користувався автомобілями, зареєстрованими на тещу, офіційні доходи якої не відповідали вартості такого майна.

Згідно з останньою доступною на зараз декларацією Виговського за 2024 рік його заробітна плата складала майже 1,5 млн грн, банківські відсотки – 9,5 тис. грн. На банківських рахунках ексголова Нацполіції мав 264,7 тис. грн і $1,5 тис., готівкою – 48 тис. грн і $29,5 тис.

Його дружина Валентина Вигівська задекларувала 3,4 млн грн доходів. На рахунках зберігала $190,2 тис. та 573 гривні. Крім того, має готівкою 20 тис. грн і $45,3 тис.

У подружжя є земельні ділянки в Миколаївській області, де Вигівський чотири роки працював начальником Слідчого управління Головного управління Нацполіції (1,1 га – у Вигівського, 1,5 га – у дружини). Проживають вони в орендованому будинку (260,7 кв. м) у Мархалівці, Київська область.

Також дружина володіє автомобілем Audi SQ 2018 року випуску.

Всеволод Ченцов, віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (52 роки)

Всеволод Ченцов був представником України при ЄС вже п’ять років. На Банковій знайшли йому роботу ближче до Батьківщини

Відбулася рокіровка: колишній представник України при ЄС Всеволод Ченцов перейшов працювати в уряд віцепрем’єром з євроінтеграції, а ексвіцепрем’єр Тарас Качка поїхав на місце Ченцова в Брюссель.

Ченцов – педантичний дипломат із багаторічним досвідом. У середині 90-х починав у Міністерстві закордонних справ з рядових посад і дослужився до надзвичайного і повноважного посла України у Нідерландах та Постійного представника України в Організації із заборони хімічної зброї.

З серпня 2021 року – представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Крім того, нині Ченцов є агентом України в Міжнародному Суді ООН у справі «Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)».

Ченцов є повним кавалером ордену «За заслуги». Високу державну нагороду отримав від президента Зеленського «за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України».

Згідно з е-декларацією за 2025 рік, дохід Всеволода Ченцова склав 3,56 млн грн. На банківському рахунку (Нідерланди) зберігається 4,7 тис. євро. Окремо готівкою ще $68,5 тис.

У його власності – будинок площею 226,3 кв. м у Бориславі Львівської області і 20 соток землі на Львівщині. У спільній частковій власності квартира площею 67,5 кв. м у Трускавці Львівської області.

Минулого року пан Ченцов володів автомобілем BMW GT 640i xDrive, 2019 року виписку. А вже у березні 2026 року у нього з’явилася Skoda Eniyak 80, 2021 року випуску.

Дружина Ченцова Наталя Мельник (з грудня 2025 року – радник Посольства України в США та радник Місії України при НАТО) за минулий рік заробила 4,7 млн грн. В іноземні банки вона поклала 10 тис. євро і $15,1 тис. Її заощадження готівкою склали $127 тис.

Пані Мельник є власницею будинку на 61 «квадрат» і 0,15 га земельної ділянки у Ворзелі під Києвом. Також їй належить чверть квартири загальною площею 75,6 кв. м в Одесі.

Віталій Безгін, міністр громад, територій та ВПО (36 років)

За тиждень до призначення на міністерську посаду Віталій Безгін відвідав Хмельниччину, де вивчав питання взаємодії центральної влади з громадами

Разом з відставкою віцепрем'єр-міністра з відновлення–міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби його міністерство-монстр розділяють на два відомства. Одне з них – міністерство громад та територій очолить нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін. Його призначення – реверанс Офісу президента у бік парламенту: один з головних архітекторів реформи децентралізації добре знайомий депутатському корпусу. «Віталію буде максимальна підтримка, – запевняє співрозмовник «Главкома» з монобільшості. – Він тісно спілкується з мажоритарниками щодо купи регіональних питань, ВПО тощо і добре знайомий з їхніми проблемами».

Безгін прийшов у велику політику у 2019 році з Офісу ефективного регулювання (BRDO) – громадської структури, до якої належав перший прем’єр-міністр часів президентства Зеленського Олексій Гончарук. У Раді Безгін сьомий рік працює у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, де очолює підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою.

Політик доволі глибоко занурений у процес децентралізації, тому його прізвище неодноразово потрапляло у шорт-листи претендентів на профільне міністерське крісло. Цього разу висока посада підкорилася.

Під час великої війни Безгін втрапив у медійний скандал. Розслідувачі знайшли квартиру нардепа в анексованому Криму, яку він отримав у спадщину. Зазначалося, що ще у 2020 році обранець оформив довіреність на продаж нерухомості на свою тітку Галину Герасимову за російським законодавством. До речі, родичка Безгіна – депутатка Держдуми Криму від путінської партії «Єдина Росія», опікується місцевим самоврядуванням. У 2014 році, коли Росія захопила кримський півострів, Герасимова очолила місцевий «Туристично-інформаційний центр» такого собі «Євпаторійського культурно-етнографічного центру «Малий Єрусалим».

Сам же нардеп публічно спробував погасити скандал, запевнивши, що «усі колаборанти в Криму понесуть відповідальність». Він підтвердив факт продажу житла у Криму через довіреність, оформлену за українським законодавством.

«Квартирна» історія отримала подальший розвиток у вигляді реєстрації українськими правоохоронцями відповідного кримінального провадження. Однак наразі невідомо про будь-які деталі цієї справи.

Доходи і статки Віталія Безгіна відносно скромні. Єдиним джерелом заробітків у 2025 році була депутатська зарплата у розмірі 811,5 тис. грн. У банку політик зберігає 116,7 тис. грн, готівкою – 26 тис. євро і $18 тис.

Йому належить столична квартира площею 59 «квадратів». Ще одну київську квартиру площею 70,3 кв. м Безгін орендує.

Крім цього, у володінні політика є автомобіль Jaguar XF, 2016 року випуску. У декларації вказана аномальна ціна на машину – всього 149 тис. грн. Водночас на спеціалізованих сайтах з продажу авто вартість аналогів того ж року та комплектації стартує від пів мільйона гривень.

Дружина Безгіна Тетяна працює помічницею нардепа від «Слуги народу» Ростислава Тістика. За 2025 рік вона задекларувала 938 тис. грн зарплати. Ще 66 тис. грн – заощадження у банках і $63 тис. готівки.

Микола Калашник, міністр відновлення, інфраструктури та транспорту (36 років)

Микола Калашник після роботи в Київської області виходить на всеукраїнський рівень

Заздалегідь було відомо, що на реанімоване міністерство інфраструктури буде запропонований хтось з діючих голів обладміністрацій. Микола Калашник виграв ці «праймеріз» у керівників Харківської ОВА – Олега Синєгубова та Запорізької – Івана Федорова.

Микола Калашник понад 10 років (з 2014 по 2023 рр.) працював в Дарницькій райдержадміністрації. Наприкінці 2024 року Офіс президента перевів його на посаду першого заступника Київської обласної військової адміністрації. В січні 2025-го Калашник тимчасово очолив її, а в березні вже був призначений головою ОВА офіційно.

За рік на посаді він отримав понад 1,45 млн грн заробітної плати, а також задекларував 77 тис. грн страхових виплат. Його дружина Анастасія, яка працює в Академії внутрішніх справ, отримала 305 тис. грн зарплати. Калашник зберігає готівкою $24 тис., 9 тис. євро та 100 тис. грн, у банках – 41 тис. грн. Дружина Анастасія Калашник має 100 тис. грн готівкою та зберігає на банківських рахунках 11 тис. грн.

У власності дружини три квартири: одна в Кропивницькому (49,7 кв.м) та дві у Києві (81,7 та 20,5 кв. м). Микола Калашник володіє третиною квартири у столиці, а також користується житлом, що належить родичці жінки Тетяні Вороні.

У нового міністра є автомобіль Mercedes-Benz GLC 300 2017 року випуску.

Андрій Бутенко, міністр освіти і науки (47 років)

З 2022 року Андрій Бутенко керує Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Замість Оксена Лісового, до якого було багато питань, міністром освіти і науки стає чинний Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Бутенко є кандидатом історичних наук, доцентом. До високого поста у державній службі (2022 рік) обіймав посади декана юридичного факультету та проректора з навчально-методичної роботи приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».

Також входив до складу Міжгалузевої координаційно-методичної ради з питань правової освіти населення; робочої групи з реформування правової освіти; робочих груп з розробки низки законодавчих актів України у сфері вищої освіти. Очолював Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції.

За відомостями електронної декларації за 2025 рік, пан Бутенко задекларував 1,92 млн грн зарплати і 150 тис. грн заощаджень у банках. Ще $24 тис. він вказав готівкою.

Його дружина Оксана за рік заробила близько пів мільйона гривень. Вона також вказала незначні кошти на банківських рахунках і готівкою – 27 тис. грн і 4 тис. євро, $6 тис., відповідно.

Сім’я Бутенків володіла будинком площею 145,2 кв. м на Київщині і 7,39 га землі у Київській та Черкаській областях.

На початку червня 2026-го Андрій Бутенко задекларував видатки на суму 2 млн грн, які комусь подарував.

Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації (53 роки)

Крісло міністра цифрової трансформації, яке вільне пів року, займе ексзаступниця міністра оборони Оксана Ферчук

Місце голови Мінцифри вільне з середини січня 2026 року, коли Михайло Федоров пішов підіймати Міноборони. Його зайняла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, яка останні пів року працювала з Федоровим. За освітою вона є біологом.

Кар’єрне становлення майбутньої міністерки припало на кінець 90-х. Зокрема, вона обіймала низку керівних посад у першому операторі мобільного зв’язку в Україні UMC (нині Vodafone Україна). Пізніше працювала у структурах групи «Приват», яка належить теперішнім підсанкційним бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. А також – на керівних посадах групи компаній «Нова Пошта» і поштового оператора Justin.

У Міністерство оборони Оксана Ферчук потрапила у часи міністра Олексія Резнікова. Координувала впровадження системи logfas та запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай». Забезпечувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) та системи управління логістичним управлінням (SAP) у війську. У липні 2025 року була призначена заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Відкритої інформації про сім’ю пані Ферчук немає. Те ж саме стосується її електронних декларацій у публічному доступі.

Денис Маслов, міністр юстиції (42 роки)

У міністри Дениса Маслова сватають не вперше. Однак цього разу все серйозно

Мін’юст, який лишався без міністра, з часів «Міндічгейту», нарешті, очолить нардеп від «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

За освітою – правник та фахівець із банківської справи. Працював у юридичному бізнесі. У 2016 році змінив адвокатську практику на суддівську мантію – став суддею Дніпровського районного суду Дніпродзержинська, нині Кам’янського. На цій посаді пропрацював до 2018 року. До Ради потрапив у 2020 році за списком партії «Слуга народу».

У міністри Маслова сватають не вперше. Його кандидатуру активно обговорювали ще наприкінці 2025 року, а в січні 2026-го в Офісі президента публічно назвали нардепа кандидатом на посаду. Тоді до призначення справа так і не дійшла, зокрема, через те, що монобільшість не могла знайти Маслову достойну заміну в комітеті. Колеги Маслова розповідають, що він не палав бажанням очолювати міністерство, але у підсумку здався.

Доходи Маслова за минулий рік склали 733 тис. грн. Це чисто депутатська зарплата. Більше за чоловіка заробила дружина Анна Маслова – майже півтора мільйона гривень. Сукупні заощадження сім’ї Маслова (разом із готівкою) склали $160 тис., 11,6 тис. євро, 187 тис. грн, 1,3 тис. польських злотих.

У власності Дениса та Анни Маслових – квартира площею 119,2 кв. м, два домоволодіння загальною площею 101,7 кв. м і дві земельні ділянки площею 0,08 га – усе нерухоме майно у Дніпрі. Ще дві квартири, одна з яких у Києві, вказано у декларації зі статусом «Об’єкти незавершеного будівництва».

Дружина політика володіє двома автомобілями: Mercedes-Benz M-Class ML 350, 2013 року випуску і Lexus LX 450, 2017 року випуску.

Окремого розбору потребують солідні цифри, які щорічно дружина Маслова відображає у деклараціях під виглядом подарунку у грошовій формі від однієї людини. Дарувальником виступає її батько Борис Калюта. Наприклад, у 2025 році він задонатив доньці 3,5 млн грн, 2024 році – 280 тис. грн, 2023 році – 600 тис. грн, 2022 році – 1,8 млн грн, 2021 році – 5,5 млн грн, 2020 році – 717,8 тис. грн, 2019 році – 473,7 тис. грн.

За даними аналітичної системи YouControl, пан Калюта є співвласником аграрної компанії ТОВ «Дніпро-Білогір’я». Бізнес-партнеркою тестя Маслова досі залишається громадянка Росії Людмила Васькіна. До квітня 2021 року місце Васькіної займав росіянин Володимир Зотов. Це – заступник голови Білгородської обласної Думи, депутат від путінської «Єдиної Росії».

У 2023 році СБУ повідомила Зотову про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України. За версією слідства, після формального виходу із засновників українського агробізнесу російський депутат зберігав над ним контроль, а частину прибутків спрямовував на підтримку російських окупаційних угруповань.

У межах цієї справи арешт було накладено на майно та рахунки «Дніпро-Білогір’я». Водночас тестю нардепа у цьому провадженні не оголошували.

Нардеп Маслов у коментарі ЗМІ запевняв: з 2014 року компанія батька дружини не мала господарських відносин та не здійснювала платежів на користь Росії чи її громадян. За його словами, законного механізму просто виключити власника великої частки з підприємства немає.

На паузі

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ (51 рік)

Андрій Сибіга не затьмарює собою президента, і це на Банковій цінують

Сибіга – кадровий і системний дипломат, перебуває в системі МЗС з 1997 року. На Банковій особливу увагу на нього звернули у 2021 році – після більше ніж п’ятирічної каденції Надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині він став заступником керівника Офісу президента, курував зовнішньополітичний напрямок. В квітні 2024 року Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ, а у вересні того ж року замінив на посаді міністра Дмитра Кулебу, що впав в немилість у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Єрмак вже сам в опалі, а Сибіга заходить на третю міністерську каденцію. За цей час він встиг зарекомендувати себе як командний гравець, який не затьмарює собою головну «зірку». Хоча час від часу спалахують чутки щодо заміни Сибіги на першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислицю.

Згідно з декларацією за минулий рік, весь дохід Сибіги становила заробітна – 2,1 млн грн, а його дружина – Тетяна Сибіга, що працює в Дипломатичній академії України ім. Г. Удовенка при МЗС задекларувала 487 тис. грн доходів. Крім того, Сибіга зазначив у декларації $115 тис. та 35 тис. грн готівкою.

Також урядовець зберігає колекцію україністики – українських старожитностей, стародруків, книг, картин, прикрас, християнських елементів документів, світлин, предметів побуту, листівок, елементів мундирів воїнів УНР, УПА тощо.

Міністр володіє квартирою (96 кв. м) і гаражем (33,6 кв. м) у Києві, а також земельною ділянкою (1,2 га) у Київській області. Його дружина – квартирою в Тернополі (60 кв. м), двома земельними ділянками (769 і 664 кв. м) і двома садовими будинками (23,3 і 12,8 кв. м) у Києві, двома земельними ділянками (1,5 і 1,2 га) у Київській області, а також орендує садовий будинок (119 кв. м) в Пущі-Водиці.

На Тетяну Сибігу також записаний легковик Ford Escape 2015 року випуску.

Павло Вуєць, Віталій Тараненко, Надія Торгунакова, «Главком»