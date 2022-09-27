Британська розвідка назвала невдачі Путіна, які знижують патріотизм росіян

Путін може оголосити анексію, але це не дасть бажаного ефекту в РФ

Путін має виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня

Російський диктатор Володимир Путін має намір оголосити про приєднання окупованих територій України. Однак, військові невдачі та оголошена мобілізація знижують підтримку війни з боку росіян. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Як повідомляється, Путін має виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня.

«Існує реальна можливість того, що Путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії нагадують, що так звані «референдуми», які зараз проводяться на цих територіях, мають завершитися 27 вересня. При цьому російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання «спеціальної військової операції» та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту.

«Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою поінформованістю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, американські аналітики пояснили, чому Росія хоче анексувати захоплені території в жовтні.