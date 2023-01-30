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Мер Бучі поїхав до США після заборони на виїзд для чиновників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мер Бучі поїхав до США після заборони на виїзд для чиновників
Мер Бучі Анатолій Федорук із американським чиновником та благодійником Броком Бірманом
фото: Facebook / Анатолій Федорук

Федорук виїхав із України задля робочого відрядження

Мер Бучі Анатолій Федорук поїхав до США на запрошення американського чиновника та керівника благодійного фонду Брока Бірмана. Про це він повідомив 29 січня на своїй сторінці в Facebook.

Федорук перебуває у Сполучених Штатах з офіційним відрядженням: поїздка має допомогти місту і регіону відбудувати будинки, зруйновані російськими окупантами.

«Я тут як міський голова і голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України. Заплановані низка важливих зустрічей високого рівня, де ми говоритимемо про наші успіхи і труднощі у відбудові, а також обговорюватимемо потреби Бучанської громади у довгостроковій перспективі», – зауважив мер міста.

Зазначимо, що Федорук очолює Бучу понад 24 роки. 

Під час повномасштабної війни він неодноразово виїжджав у відрядження за кордон – до Чехії, Польщі, Нідерландів та інших країн. Одну з поїздок меру довелося перервати через російську ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі та долучитися до зустрічі онлайн.

Нагадаємо, нещодавно чиновникам в Україні заборонили виїжджати за кордон без поважних причин на час війни. Посадовці можуть перетинати кордон лише на підставі службового відрядження.

Після цього народний депутат Микола Тищенко потрапив у гучний скандал. У розпал війни він поїхав до Таїланду на зустріч з українською громадою. У результаті нардепа вигнали зі «Слуги народа», позбавивши посади заступника голови фракції. 

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.

Ще один скандал трапився із вже колишнім заступником генерального прокурора Олексієм Симоненко. Він поїхав у відпустку до Іспанії, попри пряму заборону. Після цього Симоненка звільнили.

Зауважимо, раніше Симоненко обіймав посаду одного із заступників Венедіктової: біографія та скандали чиновника.

Читайте також: Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
Теги: США Буча

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