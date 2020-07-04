Милованов прокоментував можливість свого призначення на посаду глави НБУ



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Тимофій Милованов пояснив, чому не зможе зараз очолити Нацбанк

Колишній член уряду Гончарука каже, що така можливість для нього з'явиться лише з березня наступного року

Колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що згідно із законодавством він на даний момент не може претендувати на посаду глави Національного банку України.

Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

«Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина як я після закінчення терміну повноважень міністра повинен почекати один рік», - сказав Мілованов, відповідаючи на запитання, чи претендує він на посаду голови НБУ.

За словами екс-міністра, така можливість для нього відкриється лише з березня наступного року.

«Про мене можна говорити тільки з березня наступного року», — пояснив Милованов.

агадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.