Шмигаль запевнив Єврокомісію у незалежності Нацбанку



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Денис Шмигаль заспокоїв Єврокомісію щодо майбутнього НБУ

Шмигаль заявив, що незалежність Національного банку залишається безумовним пріоритетом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив керівництво Європейської комісії, що незалежність Національного банку є пріоритетом для влади.

Про це Шмигаль запевнив віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, повідомив прем’єр у Twitter.

«Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом», — написав він.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.

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