Нардеп: Рада не призначить 3 липня нового голову Нацбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики має тиждень для визначення кандидатури на посаду глави НБУ

Наразі у Раді тривають консультації

У Верховній Раді тривають консультації щодо призначення нового голови Національного банку, а 3 липня питання ще не виноситимуть на голосування.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі журналістам.

«Консультації тривають. Сьогодні будуть консультації, будуть завтра консультації, я переконаний. Завтра ніхто нікого не буде виносити в зал. Тобто тиждень є у нас комітетський на те, аби провести ґрунтовні нормальні консультації й обрати дійсно професійну людину, яка може очолити цей надважливий орган державної влади», - сказав Гетманцев.

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Рада розгляне відставку Смолія завтра пообіді.