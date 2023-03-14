Міністерка оборони Нідерландів відвідала Одесу (фото)

Міністри оборони Олексій Резников та Кайса Оллонгрен домовилися про розмінування Чорного моря

Королівство Нідерланди разом з Бельгією у 2025 році нададуть Україні системи виявлення та знешкодження мін для берегової охорони, а також навчатимуть українські підрозділи. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час спільного брифінгу з Олексієм Резніковим в Одесі, повідомляють кореспонденти Української служби інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністри оборони України та Нідерландів фото: Українська служба інформації

Нідерланди активно допомагають Україні зброєю з перших днів повномасштабної війни. У тому числі морська держава надала легендарні «Гарпуни», частково завдяки яким звільнили острів Зміїний.

«Ми готові надати два мінних тральщика, їх можна буде застосувати вже у 2025 році. У другій половині 2023 ми почнемо навчання українських військових, щоб вони могли опанувати ці суда», – розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен фото: Українська служба інформації

Задача мінних тральщиків – знаходження та знешкодження мін, які знаходяться у воді.

«Наразі нам вже передала два мінних тральщика Великобританія. Також пообіцяли Туреччина та Південна Корея», – розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

фото: Українська служба інформації

Для України принципово, щоб зернова ініціатива продовжувала свою дію, сказав міністр оборони Олексій Рєзніков:

«Вже декілька спроб було спровокувати зернову угоду з боку росіян. Ці провокації нічого їм не дали, тому що є принципова позиція і генерального секретаря ООН і пана президента Туреччини Ердогана, які є партнерами України в цій зерновій угоді. Завжди потрібно ставити собі питання: “Що є ключовою цінністю?”. У даному випадку ключовою цінністю є нагодувати людей, які живуть в Африці, Азії, в яких може бути голод і нагодувати ми можемо українським зерном».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час провадження «Зернової ініціативи» море було частково разміновано у межах коридору. Але сотні мін продовжують дрейфувати у Чорному морі та несуть загрозу цивільному населенню.

Нагадаємо, що на початку війни Росія замінувала Чорне море. За рік російські міни виносило на берег не тільки в Україні, а й, наприклад, в Грузії. На пляжі в Батумі вибухнула морська міна.