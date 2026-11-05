Україна отримала від ЄС ще 4,36 млрд євро допомоги – Корецький

Із загальної суми 660 млн євро спрямують на оборонні потреби, решту — на пріоритетні видатки державного бюджету

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у розмірі 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Із загальної суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро — оборонний компонент.

За словами очільника уряду, отримані кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони України.

Корецький наголосив, що в умовах постійних російських атак європейська підтримка залишається критично важливою для зміцнення обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.

Прем'єр подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також державам-членам ЄС за послідовну підтримку України.

«Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі», – зазначив Корецький.

Нагадаємо, 14 жовтня «Главком» повідомляв про виділення Євросоюзом 2,86 млрд євро на оборонні потреби України. Кошти в межах Ukraine Support Loan передбачені для зміцнення обороноздатності, зокрема закупівлі озброєння та боєприпасів.

Раніше, 7 жовтня, «Главком» писав про отримання Україною ще 1,2 млрд євро від ЄС. Тоді прем'єр-міністр повідомив, що загальний обсяг оборонного фінансування за програмою наблизився до 13 млрд євро.