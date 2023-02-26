«Будуть московити, уральці...» Через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ

Захід міг би прийняти Росію в «сім'ю цивілізованих народів» тільки частинами

Російський диктатор Володимир Путін дав інтерв’ю телеканалу «Росія-1», у якому розповів, що Захід міг би прийняти Росію в «сім'ю цивілізованих народів» тільки частинами.

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«Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками, може не зберегтися – будуть московити, уральці та інші», – сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, 15 лютого стартувало Національне онлайн-опитування про самовизначення п'яти регіонів Російської Федерації – Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані. Голосування проходить на онлайн-платформі. Станом на 22 лютого уже проголосувало понад 3 358 тис. людей. Із них майже 160 тис. проживають за межами РФ.

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Як повідомлялося, Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії. Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.

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