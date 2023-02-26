Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Будуть московити, уральці...» Через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Будуть московити, уральці...» Через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ
Путін заговорив про розвал Росії
фото з відкритих джерел

Захід міг би прийняти Росію в «сім'ю цивілізованих народів» тільки частинами

Російський диктатор Володимир Путін дав інтерв’ю телеканалу «Росія-1», у якому розповів, що Захід міг би прийняти Росію в «сім'ю цивілізованих народів» тільки частинами.

«Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками, може не зберегтися – будуть московити, уральці та інші», – сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, 15 лютого  стартувало Національне онлайн-опитування про самовизначення п'яти регіонів Російської Федерації – Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані. Голосування проходить на онлайн-платформі. Станом на 22 лютого уже проголосувало понад 3 358 тис. людей. Із них майже 160 тис. проживають за межами РФ.

Як повідомлялося, Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії. Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.

Читайте також: Ахмед Закаєв: Перемогою України буде ліквідація нинішньої Росії

Теги: росія депутат путін Україна фракція диктатор Ахмед Закаєв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин може замінити Путіна, вважають політологи
Хто влаштує держпереворот у Росії? Newsweek назвав можливих наступників Путіна
25 лютого, 15:52
Зять Шойгу потрапив у скандал у соціальних мережах
Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна
25 лютого, 14:20
E Ризі з'явився новий оригінальний пам'ятник
Шкіряний диктатор: у столиці Латвії в оригінальний спосіб «вшанували» Путіна (фото)
25 лютого, 10:41

Політика

Німеччина надала Україні нову військову допомогу: що відомо
Німеччина надала Україні нову військову допомогу: що відомо
Салліван стверджує, що Китай не ухвалив рішення про відправку військової допомоги Росії
Салліван стверджує, що Китай не ухвалив рішення про відправку військової допомоги Росії
Держдеп США зробив заяву щодо Криму
Держдеп США зробив заяву щодо Криму
Україну вперше за понад 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії
Україну вперше за понад 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії
Берлін заперечив, що Україні запропоновано оборонний пакт в обмін на переговори з РФ
Берлін заперечив, що Україні запропоновано оборонний пакт в обмін на переговори з РФ
«Будуть московити, уральці...» Через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ
«Будуть московити, уральці...» Через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8825
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5965
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту