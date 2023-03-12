Слова і діла Рафаеля Гроссі. Кому служить гендиректор МАГАТЕ?

Що не так у позиції МАГАТЕ щодо ядерних загроз Росії

10 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії підтримала повторне призначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора

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Після чергового терористичного обстрілу рашистами об’єктів цивільної інфраструктури, що відбувся 9 березня 2023 року, Європа знову опинилась на межі найбільшого ядерного катаклізму.

Унаслідок руйнувань системи енергоживлення Запорізька АЕС – найбільша в Україні та Європі – була повністю знеструмлена. А отже, ядерна аварія небачених раніше масштабів (приблизно як шість Чорнобилів) стає все більш реальною.

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49 держав та Євроатом звернулись до МАГАТЕ з вимогою, щоб росіяни негайно залишили українську АЕС. Низка країн наполягає також на притягненні Росії до відповідальності за тотальне нехтування принципами ядерної безпеки.

Але чи під силу нинішньому керівництву МАГАТЕ зменшити ядерні загрози з боку РФ?

Відомо, що найважливішими завданнями діяльності МАГАТЕ, створеного у 1957 році, є забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї та контроль за мирним використанням ядерної енергії шляхом встановлення відповідних стандартів ядерної безпеки та захисту довкілля. Статутом цієї організації передбачено низку вагомих міжнародних повноважень. Проте чи дійсно практична діяльність цієї безпекової установи відповідає своїм статутним можливостям?

На це питання Україна має свою відповідь, базовану на історії стосунків з МАГАТЕ.

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Відомо, що Україна є однією з найбільших країн, що використовує мирний атом. За кількістю ядерних блоків Україна посідає 9 місце у світі та 5 у Європі. Ядерна енергетика забезпечує більше 50% загального виробництва електроенергії України.

Саме Україна пережила одну з наймасштабніших катастроф світу – Чорнобильську аварію. Проте істинну причину вибуху Чорнобильського реактора у колишньому СРСР з політичних мотивів приховували. І лише на початку 90-х Спеціальна комісія українського парламенту (автор був у її складі) встановила, що катастрофу спричинили не помилки операторів ЧАЕС, як то стверджувала радянська пропаганда, а конструктивні вади реакторів РВПК.

24 лютого 2022 року російські терористи захопили аварійну ЧАЕС. Скриншот з відео СБУ

Проте тодішній гендиректор МАГАТЕ Ганс Блікс, якому було представлено звіт комісії, продовжував розповсюджувати радянську «мантру» про помилки українських операторів. А як відомо, хибна оцінка причин ядерної аварії на ЧАЕС могла призвести до нових «чорнобилів». Отже, Ганс Блікс діяв у порушення норм ядерної безпеки встановлених МАГАТЕ в угоду РФ, яка й сьогодні продовжує експлуатувати ці вибухонебезпечні реактори .

З іншого боку, на вимогу МАГАТЕ Україна та Литва повністю зупинили свої АЕС (Чорнобильську та Ігналінську), на яких працювали реактори РВПК.

Такого ж роду неадекватність оцінок МАГАТЕ щодо ядерних загроз з боку РФ продовжується і сьогодні під час російсько-української війни.

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24 лютого 2022 року російські головорізи захопили аварійну ЧАЕС та пошкодили систему її енергоживлення. Згідно з нормами МАГАТЕ такі дії є актом ядерного тероризму та загрожують масштабною радіаційною аварією через порушення режиму охолодження відпрацьованого ядерного палива. Подібна аварія відбулась на території РФ у 1957 року (Киштимська радіаційна катастрофа) з величезним радіоактивним забрудненням та жертвами мирного населення. Проте реакція нинішнього директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на злочинні дії РФ виглядала щонайменше неадекватно та непрофесійно: він лишень заявив, що радіаційний фон на ЧАЕС у межах норми. Жодних оцінок радіаційної небезпеки і вимог до РФ припинити ядерну агресію не пролунало.

Ще більш заангажованою та нефаховою була заява пана Гроссі у Давосі 25 травня 2022 року (явно з подачі росіян) щодо зберігання на захопленій ЗАЕС 40 тонн високозбагаченого урану та 30 тонн плутонію, придатних для виробництва ядерної зброї.

Упродовж року МАГАТЕ планує проведення майже 10 міжнародних конференцій та семінарів в РФ

Як відомо, саме МАГАТЕ гарантує світовій спільноті, що її контроль ядерних матеріалів на мирних АЕС жодним чином не допускає можливість виготовляти ядерну зброю. Тому подібні заяви демонструють заангажованість генерального директора МАГАТЕ у російську пропаганду та неспроможність об'єктивної оцінки ядерних загроз з боку РФ. Підтвердженням цього висновку є емоційна, але геть безпорадна реакція пана Гроссі на останній російський обстріл, що знеструмив Запорізьку АЕС 9 березня 2023 року: «Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці і дозволити цьому статись. Так тривати не може. Ми – МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку». Гроссі також закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов'язання захищати безпеку Запорізької АЕС «прямо зараз».

З огляду на міжнародне ядерне законодавство та Статут МАГАТЕ нагадаю, що негайно мав би робити гендиректор цієї організації після року ядерного тероризму Росії.

Перше. Терміново скликати Раду керівників МАГАТЕ та викласти детальний аналіз усіх злочинних дій РФ, що відбулися упродовж року, які порушують стандарти ядерної безпеки МАГАТЕ.

Друге. Підготувати перелік можливих санкцій щодо РФ та Росатома, передбачених міжнародним законодавством. Це стосується й очищення керівних органів МАГАТЕ та Секретаріату від надмірних російських впливів та російської корупції.

Третє. Терміново провести позачергову Генконференцію МАГАТЕ та виступити з доповіддю щодо наслідків російського ядерного тероризму упродовж року та перелік можливих санкцій, якими можна зупинити сповзання до ядерного апокаліпсису.

Четверте. Якщо керівні органи МАГАТЕ (Рада керуючих та Генконференція) не дослухаються до пропозицій свого генерального директора, то як чесна і порядна людина, яка визнає свою неспроможність виконувати передбачені Статутом посадові обов'язки, пан Гроссі повинен подати у відставку.

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Така принципова позиція буде заслуговувати не лише на повагу, але й може стати вагомим застереженням міжнародній спільноті щодо необхідності нарешті зупинити російський ядерний шантаж світу. Проте подібний перебіг подій виглядає вкрай малоймовірним.

Так, попри особисту заяву щодо катастрофічної ситуації з безпекою Запорізької АЕС: «Нам потрібна дія. Продовжу термінову консультацію та контакти». Пан гендиректор, щоправда, так і не уточнив, з ким саме він планує провести термінові консультації та на яку тему.

Рафаель Гроссі на прийомі у Путіна

Але відповідь на це питання дають плани МАГАТЕ на 2023 рік. Упродовж року МАГАТЕ планує проведення майже 10 міжнародних конференцій та семінарів в РФ. Основними темами цих заходів буде ядерна та фізична безпека АЕС.

Цікаво, яким саме досвідом зі світовою спільнотою та ще й під егідою МАГАТЕ будуть ділитися російські «специ»? «Специ» країни- агресора, яка знищила все чинне міжнародне право, країни-дикуна з ядерною булавою, що постійно загрожує світу ядерним катаклізмом, країни-ядерного терориста, що зробила світ своїм заручником, країни з краденою історією і вже втраченим майбутнім?

У автора особисто у цьому зв'язку постає лише одне питання: що, власне, робить генеральний директор Магате Рафаель Гроссі? Бореться з ядерним тероризмом чи служить країні-терористу?

Україна попри велику ядерну потугу не має представника у Раді керуючих МАГАТЕ

P.S. Як стало відомо, 10 березня 2023 року Рада керівників МАГАТЕ переобрала Рафаеля Гроссі на посаду Гендиректора до 2027 року. Він був єдиним кандидатом на цю посаду, і як стверджують дипломати в МАГАТЕ, Рада керуючих затвердила його кандидатуру шляхом акламації, тобто без голосування, бо жодна країна не висловила заперечень щодо його кандидатури.

Як відомо, Україна попри велику ядерну потугу не має представника у Раді керуючих МАГАТЕ. І лише цього року планує висувати свою кандидатуру. А поки що таке монолітне «єдіногласіє» у Раді керуючих МАГАТЕ забезпечують росіяни. Бо вони до сьогодні мають там контрольний пакет впливів. І тут коментарі зайві.