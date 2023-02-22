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Арахамія анонсував нові чистки серед депутатів ОПЗЖ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Арахамія анонсував нові чистки серед депутатів ОПЗЖ
у Внерховній Раді триватимуть кадрові зміни
фото: www.rbc.ru

Давид Арахамія вважає, що очищення парламенту має відбуватися виключно в конституційний спосіб

Депутатські мандати втратять щонайменше  ще три депутати від опозиційної  ОПЗЖ. Про це керівник парламентської фракції «Слуга народу»  Давид Арахамія заявив на своєму Telegram-каналі 

«До роковин повномасштабного вторгнення очікуємо щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ Закликаю усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до мого заклику і скласти повноваження», – повідомив він.

Він також закликав українців «не вестися» на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних, волюнтаристських рішень. «Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата», – засвідчує депутат.

За його словами, «фанати Путіна» шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади, і для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту  має відбуватися виключно в конституційний спосіб.

Нагадаємо, раніше голова фракції «слуг» закликав СБУ України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міноборони. Адже багато скандалів довкола Міністерства оборони Україні, які розгорілися останнім часом, можуть бути проявами ворожих задумів. Тож правоохоронцям слід виваженіше підходити до перевірок.

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Теги: Давид Арахамія Telegram фанати Міноборони депутат

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