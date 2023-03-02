Банкова вигадала, як контролювати нардепів у закордонних поїздках 

Олексій Гончаренко: «Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу співробітника СБУ чи посольства»

Офіс президента прийняв рішення, що народних депутатів попід час закордонних поїздок будуть супроводжувати співробітника СБУ чи посольства. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі. Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу співробітника СБУ чи посольства», – написав Гончаренко.

Парламентарій зазначив, що такі нововведення викличуть чимало запитань та незручностей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я розумію, що всі свої геніальні ідеї пан Єрмак бере в радянському союзі. Але це просто цирк. От уявіть собі ситуацію: у мене скоро засідання комітету ПАРЄ по міграції, де я є віце-президентом. По-перше, СБУ чи дипломата туди просто не пустять. І як бути? По-друге, що вони там будуть робити? По-третє, на це дійсно потрібно витрачати гроші платників податків та час наших співробітників спецслужб та дипустанов?», - обурився нардеп.

На відповідні рішення Банкової вже є реакція європейської спільноти. «Вже є до речі і питання з Європейської сторони про ці майбутні нововведення. Наша влада пояснює їх з міркувань безпеки. Що от треба оберігати народних депутатів. А можна не оберігати за державний кошт? Якось без охорони від Єрмака впораємось», - написав Гончаренко.

Нагадаємо, заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє, вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.