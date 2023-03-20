В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ

В Україні діє експортне мито на металобрухт в розмірі 180 євро за тонну

Гравці сірого ринку брухту чорних металів налагодили та запустили на повну потужність канали збуту в Євросоюз. Тіньова схема працює під прикриттям митників у західних регіонах України. А тим часом українська металургія має дефіцит сировини і не може відновити виробництво, пише видання Телеграф.

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Видання провело розслідування і з’ясувало, що в Україні активно розростається тіньова схема вивезення металобрухту до Європейського Союзу. У цій оборудці задіяні промислові підприємства, які не працюють, але на папері нібито відвантажують брухт, фірми-експортери, а також працівники Державної митної служби, яка видає сертифікати походження товару на основі фіктивних даних.

Такі канали збуту дозволяють уникати сплати експортного мита на мільйони євро: за самими скромними підрахунками, держава не отримала до бюджету експортне мито на загальну суму приблизно 350 млн. грн.

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«В Україні діє експортне мито на металобрухт в розмірі 180 євро за тонну. Однак при експорті вітчизняного брухту до європейських країн, мито становить лише 3 євро за кожну тонну. А щоб скористатися пільгою, експортерам потрібно отримати на митниці сертифікат EUR.1. За інформацією «Бізнес Телеграфа», неофіційні розцінки за «дружнє» ставлення митниці до тіньової схеми становлять від $60 з кожної тонни. І вже є випадки, коли ця плата досягла $100. Тому можна не сумніватися, що ця такса постійно зростатиме», – пише видання.

При цьому підприємства, які отримують сертифікати на митниці, мають дуже сумнівну історію: до прикладу, одне з підприємств отримує брухт практично з лінії фронту – з Дружківки Донецької області. А також закуповує брухт для експорту у окупованому Криму!

«Експорт брухту в Україні зростає за геометричною прогресією. Якщо у 4 кварталі 2022 року з країни вивезли сумарно біля 20 тис. тонн брухту, то лише у лютому 2023 року в ЄС вивезено вже близько 15 тис. тонн – це абсолютний рекорд. Порівняно з січнем обсяги зросли удвічі. Оформлюються ці потоки переважно через митниці у Рівному, Львові та Луцьку. Тобто, за ці експортні обсяги держава не отримала до бюджету експортне мито на загальну суму приблизно 350 млн. грн», – пише видання.

Водночас, опитані журналістами експерти ринку вказують: металургійним заводам України знову загрожуватиме зупинка через нестачу сировини. Ситуація з забезпеченням брухтом металургійної галузі близька до катастрофічної, і вже є побоювання, що країна стикнеться із дефіцитом брухту навіть за умови нульового експорту.

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Як відомо, у грудні 2021 року Верховна Рада підвищила експортне мито на металобрухт з €58 до €180 за тонну, щоб подолати дефіцит металобрухту на внутрішньому ринку.