Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
Експорт брухту в Україні зростає за геометричною прогресією
фото з відкритих джерел

В Україні діє експортне мито на металобрухт в розмірі 180 євро за тонну

Гравці сірого ринку брухту чорних металів налагодили та запустили на повну потужність канали збуту в Євросоюз. Тіньова схема працює під прикриттям митників у західних регіонах України. А тим часом українська металургія має дефіцит сировини і не може відновити виробництво, пише видання Телеграф.

Видання провело розслідування і з’ясувало, що в Україні активно розростається тіньова схема вивезення металобрухту до Європейського Союзу. У цій оборудці задіяні промислові підприємства, які не працюють, але на папері нібито відвантажують брухт, фірми-експортери, а також працівники Державної митної служби, яка видає сертифікати походження товару на основі фіктивних даних.

Такі канали збуту дозволяють уникати сплати експортного мита на мільйони євро: за самими скромними підрахунками, держава не отримала до бюджету експортне мито на загальну суму приблизно 350 млн. грн.

«В Україні діє експортне мито на металобрухт в розмірі 180 євро за тонну. Однак при експорті вітчизняного брухту до європейських країн, мито становить лише 3 євро за кожну тонну. А щоб скористатися пільгою, експортерам потрібно отримати на митниці сертифікат EUR.1. За інформацією «Бізнес Телеграфа», неофіційні розцінки за «дружнє» ставлення митниці до тіньової схеми становлять від $60 з кожної тонни. І вже є випадки, коли ця плата досягла $100. Тому можна не сумніватися, що ця такса постійно зростатиме», – пише видання.

При цьому підприємства, які отримують сертифікати на митниці, мають дуже сумнівну історію: до прикладу, одне з підприємств отримує брухт практично з лінії фронту – з Дружківки Донецької області. А також закуповує брухт для експорту у окупованому Криму!

«Експорт брухту в Україні зростає за геометричною прогресією. Якщо у 4 кварталі 2022 року з країни вивезли сумарно біля 20 тис. тонн брухту, то лише у лютому 2023 року в ЄС вивезено вже близько 15 тис. тонн – це абсолютний рекорд. Порівняно з січнем обсяги зросли удвічі. Оформлюються ці потоки переважно через митниці у Рівному, Львові та Луцьку. Тобто, за ці експортні обсяги держава не отримала до бюджету експортне мито на загальну суму приблизно 350 млн. грн», – пише видання.

Водночас, опитані журналістами експерти ринку вказують: металургійним заводам України знову загрожуватиме зупинка через нестачу сировини. Ситуація з забезпеченням брухтом металургійної галузі близька до катастрофічної, і вже є побоювання, що країна стикнеться із дефіцитом брухту навіть за умови нульового експорту.

Як відомо, у грудні 2021 року Верховна Рада підвищила експортне мито на металобрухт з €58 до €180 за тонну, щоб подолати дефіцит металобрухту на внутрішньому ринку.

Теги: Верховна Рада експорт бізнес держава металургія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати
18 березня, 03:14
Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список
Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список
16 березня, 18:40
Зволікання призводить до значних економічних втрат і загрожує зупинкою виробництва
Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти – нардеп
13 березня, 15:28
Протести в Тбілісі: МЗС України висловило солідарність з народом Грузії
Протести в Тбілісі: МЗС України висловило солідарність з народом Грузії
8 березня, 16:25
Автори законопроєкту стверджують: обмеження права людини бути обраним може застосовуватися як засіб покарання особи за негромадянську поведінку або як превентивний засіб
Десятирічна спокута. Парламент готує сюрприз для депутатів від заборонених партій
6 березня, 16:04
До відправки на передову всі машини пройшли техогляд, тож кожна з них готова до виконання завдань
Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн Волонтерська ініціатива
25 лютого, 13:32
Підписання важливого для України документу очікують уже незабаром
Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ
25 лютого, 12:34
Компенсація за зруйноване житло: Рада ухвалила закон
Компенсація за зруйноване житло: Рада ухвалила закон
23 лютого, 14:27
Ексчиновника підозрюють у крадіжці
Експосадовця столичної митниці підозрюють у крадіжці товарів на понад 40 млн грн
22 лютого, 10:29

Економіка

В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини
Мільярди доларів: США оголосили суму допомоги Україні до вересня
Мільярди доларів: США оголосили суму допомоги Україні до вересня
Україна нарощує виробництво ядерного палива, аби витіснити РФ з європейського ринку
Україна нарощує виробництво ядерного палива, аби витіснити РФ з європейського ринку
Рівень інфляції в Україні скоротився: НБУ озвучило дані
Рівень інфляції в Україні скоротився: НБУ озвучило дані
Україна закликає всіх партнерів доєднатися до розблокування українських портів – заступник міністра інфраструктури
Україна закликає всіх партнерів доєднатися до розблокування українських портів – заступник міністра інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
24K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
12K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
7264
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7061
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату

Новини

Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту