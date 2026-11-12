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Міністр спіймав Кличка на проблемах з арифметикою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністр спіймав Кличка на проблемах з арифметикою
Мер Києва Віталій Кличко, відбиваючись від звинувачень у провалі підготовки до зими, жорстко розкритикував центральну владу та заявив про усунення нею за надуманими підставами… 300 очільників міст
фото: Vitaliy Bezgin﻿/Facebook, «РБК-Україна»

Безгін: Якщо послухати Кличка, то в Україні «втратили» посади 80% міських голів

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін прокоментував заяву мера Києва Віталія Кличка про нібито усунення центральною владою 300 міських голів і призначення на їхні місця лояльних керівників. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Думаю, Віталій Володимирович некоректно сформулював ту інформацію, що отримав. Напевно, він мав на увазі кількість військових адміністрацій населених пунктів, але вона все одно менше за 300», – пояснив Безгін.

Міністр зазначив, що в Україні сформовано 1470 територіальних громад без урахування АР Крим, із яких близько тисячі є сільськими та селищними. За його словами, якщо вважати озвучену Кличком цифру актуальною, це означало б, що посади втратили 80% міських голів, однак така ситуація не відповідає дійсності, адже подібні зміни мали б охопити всі регіони країни. Також він наголосив, що переважна більшість військових адміністрацій населених пунктів запроваджені на тимчасово окупованих територіях або в районах активних чи можливих бойових дій.

«Хочу побачити людину, яка буде сперечатися, що це неправильно. У тих же поодиноких випадках, коли такі адміністрації утворені не в зоні активних бойових дій, в цих громадах діють місцеві ради, які наділені самоврядними повноваженнями», – додав Віталій Безгін.

Міністр підкреслив, що під час війни верховний головнокомандувач має повноваження запроваджувати військові адміністрації в будь-якому населеному пункті, і обмежувати ці повноваження не можна. Водночас, за його словами, для збереження місцевого самоврядування діє механізм так званої подвійної верифікації: передати військовій адміністрації самоврядні повноваження може лише Верховна Рада за відповідним поданням президента.

«Тому навіть у поодиноких випадках запровадження військових адміністрацій у тилових регіонах, зумовлених, наприклад, функціонуванням там атомних електростанцій, президент не вносив відповідних подань, а Верховна Рада не ухвалювала рішень щодо повноважень. Місцева рада продовжує здійснювати там самоврядні повноваження, а начальник військової адміністрації займається безпековими питаннями. Так що дякую Віталію Володимировичу за його коментарі і думаю, що я їх спростував», – підсумував міністр.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні. «Місцеве самоврядування намагаються знищити – і не тільки в Києві,– усуваючи голів громад за надуманими причинами», – сказав він.

Варто нагадати, що «Главком» записав велике інтерв’ю з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним, яке вийшло у двох частинах. У першій частині розмови йшлося переважно про зміни в державній політиці щодо внутрішньо переміщених осіб.

У другій – про взаємини центральної влади та місцевого самоврядування, перспективи укрупнення громад, повноваження старост, розподіл місцевих бюджетів і вплив війни на фінансову спроможність громад.

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Теги: Віталій Безгін Віталій Кличко

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