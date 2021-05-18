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    За десять років дороги Києва нагадуватимуть Таїланд – експерт

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    Дороги в Таїланді переповнені скутерами&nbsp; - За десять років дороги Києва нагадуватимуть Таїланд – експерт
    Дороги в Таїланді переповнені скутерами 
    Фото з відкритих джерел

    Рівень автомобілізації в Києві стрімко зростає

    Протягом наступних десяти років транспортна система Києва досягне критичної точки і до 2030-го дороги столиці нагадуватимуть Таїланд – з хаотичним трафіком і надміром індивідуального транспорту такого як скутери та електросамокати. Такий прогноз дав директор аналітичної компанії «А+С Україна» Дмитро Беспалов у відеоблозі.

    За затримками на дорозі Київ, за даними TomTom, перебуває на сьомому місці у світі й на третьому в Європі після Москви та Стамбула. «Думаю, ми поборемося з Москвою, можливо, навіть наступного року. У нас набагато менше грошей, менша щільність мережі, непередбачувані рішення», – вважає Беспалов.

    На думку експерта, ситуація почне змінюватися лише, коли «Київ повністю стане». Критичною він вважає точку, коли середня тривалість поїздки містом збільшиться з нинішніх 60 хвилин до півтори години. На його думку, це станеться вже за кілька років, пише Хмарочос.

    Беспалов прогнозує, що після перетину критичної межі, до 2030 року, в Києві відбудеться перерозподілення транспорту, але автомобілісти пересядуть не на громадський транспорт, «бо він деградує», а на електроскутери та подібні засоби пересування, навіть за відсутності інфраструктури.

    «Яким може бути Київ за десять років, у 2030-му?.. Ми можемо перетворитися на Таїланд. Там хто бідніший і не може дозволити собі автомобіль, купує скутер. Це може бути й електроскутер», – сказав Беспалов.

    «Є хороші новини – ми дуже швидко це побачимо, тому що в Києві автомобілізація зростає шаленими темпами. Тоді вже буде соціальний запит на зміни», – додає він.

    Водночас Білий припускає, що навіть після досягнення критичної межі рівень затримки в Києві хоч і зупиниться, але затори не зменшаться. Залишиться достатньо людей, які будуть готові стояти в заторі понад годину.

    Як повідомлялося, на початок 2021 року рівень автомобілізації в Києві вперше перевищив позначку 400 автомобілів на тисячу мешканців, за рік кількість автомобілів збільшилася на 4,1% або майже на 50 тисяч. За п’ять років цей показник виріс вдвічі.

    Теги: Київ дороги автомобіль транспорт
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    За десять років дороги Києва нагадуватимуть Таїланд – експерт