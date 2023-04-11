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Міноборони затвердило склад антикорупційної ради (список)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони затвердило склад антикорупційної ради (список)
фото з відкритих джерел

Засідання Громадської антикорупційної ради відбудеться найближчим часом

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ «Про затвердження складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України». Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Підписання наказу відбулося на підставі рішення, прийнятого Комісією із забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на засіданні 31 березня 2023 року.

Склад Комісії також було визначено членами зазначеної громадської ініціативної робочої групи.

До складу Громадської антикорупційної ради увійшли кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів:

  1. Олександр Геращенко від ГО «Центр протидії рейдерству та корупції»;
  2. Артак Григорян від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;
  3. Євген Грушовець від ВГО «Асоціація правників України»;
  4. Віталій Кальницький від ГО «Антикорупційна сокира»;
  5. Геннадій Кривошея від ГО «Разом проти корупції»;
  6. Віталій Масюк від ГО «Нова чесна Україна»;
  7. Тетяна Ніколаєнко від ГО «Сорорітас»;
  8. Віталій Оджиковський ВГО «Асоціація правників України»;
  9. Дмитро Остапенко від ВГО «Асоціація правників України»;
  10. Костянтин Піонтковський від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;
  11. Віктор Прудковських від ГО «Антикорупційна сокира»;
  12. Олег Свірко від ГО «Сорорітас»;
  13. Олена Трегуб від ГО «Незалежна антикорупційна комісія»;
  14. Анастасія Шуба ГО «Антикорупційна сокира»;
  15. Богдана Ярова від ГО «Сорорітас».

Установче засідання Громадської антикорупційної ради відбудеться найближчим часом після узгодження дати засідання з усіма обраними членами Ради.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. 

Після скандалу із закупівлями Міноборони заступник міністра В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Згодом голова Нацагентства з питань запобігання корупції  Олександр Новіков вніс припис міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.

У Міноборони анонсували створення Громадської антикорупційної ради, склад якої обирали українці на голосуванні 24 березня.

31 березня Міноборони оприлюднило результати голосування.

За словами міністра Олексія Резнікова, громадська антикорупційна рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

Теги: Олексій Резніков Україна наказ корупція Міноборони

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