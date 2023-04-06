Нардепи наробили кумедних помилок в правках до Антикорупційної програми

Антикорупційне бюро стає «корупційним»

Народні депутати, які подали свої зауваження та пропозиції до вже прийнятої Антикорупційної програми, зробили в них одруки та помилки. Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

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До Агентства надійшов лист, підписаний першим віцеспікером Олександром Корнієнком, до якого додається 26 сторінок зі зведеними пропозиціями та зауваженнями від різних комітетів та структурних підрозділів апарату парламенту.

Але нардепи так поспішали виправити недоліки в Антикорупційній програмі, що самі наробили купу помилок. Так, Національне антикорупційне бюро, що в ній згадується, в правках перетворилося у «корупційне».

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Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вже заявив, що Агентство не збирається найближчим часом розглядати депутатські правки, і назвав їх спланованою перешкодою ефективній імплементації Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма. Що це? Державна антикорупційна програма з виконання Антикорупційної стратегії – документ, який визначає правила, стандарти і процедури виявлення, протидії та запобігання корупції. Програма передбачає понад 1700 заходів у 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності. Зокрема, у сфері судочинства, державного регулювання економіки, митної справи та оподаткування, державного та приватного сектору економіки, будівництва, земельних відносин та інфраструктури, сектору оборони, охорони здоров’я, освіти й науки та соціального захисту. Національне законодавство визначає три процедури роботи з антикорупційними програмами: моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд програми. Виконавці Державної антикорупційної програми щороку до 15 лютого та 15 липня подають Національному агентству інформацію про стан виконання передбачених нею заходів. Про результати виконання заходів Державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії НАЗК публічно інформує Кабінет міністрів щорічно до 1 квітня, а також оприлюднює ці результати на своєму офіційному сайті.

Раніше під час прийняття Державної антикорупційної програми в березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що документ має бути відкритим для пропозицій і доповнень, які можуть надавати як керівники антикорупційних органів, так і парламентарі та «інші стейкхолдери».

14 березня Кабінет міністрів затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік. У ньому з’явилося доручення НАЗК розробити проєкт змін до Державної антикорупційної програми з урахуванням пропозицій та зауважень комітетів Верховної Ради.

Нагадаємо, що НАЗК відмовляється розглядати депутатські пропозиції до Антикорупційної програми. Уряд та парламент блокують виконання Антикорупційної програми, яку самі ж затвердили.