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    Міжнародна федерація тхеквондо забрала в Путіна чорний пояс

    Міжнародна федерація тхеквондо забрала в Путіна чорний пояс
    фото з відкритих джерел

    У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей

    Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) позбавила президента Росії почесного чорного пояса через вторгнення РФ в Україну.

    «Відкликати почесний чорний пояс 9-го дану, наданий Володимиру Путіну в листопаді 2013 року», – йдеться у повідомленні на сайті організації.

    У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей.

    Крім того, зазначають в організації, такі дії суперечать принципу тхеквондо «Мир цінніший за тріумф», а також порушують «принципи поваги і толерантності».

    На знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом, на всесвітніх змаганнях з тхеквондо заборонять використання «прапорів і гімнів Росії та Білорусі», а також не визнаватимуть змагань з тхеквондо, проведених у цих країнах.

    Раніше у президента РФ Володимира Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо, а російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів.

    Зазначимо, Національна хокейна ліга (НХЛ) висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

    Теги: спорт тхеквондо Путін путінський режим дзюдо
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    Міжнародна федерація тхеквондо забрала в Путіна чорний пояс