Міжнародна федерація тхеквондо забрала в Путіна чорний пояс

У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей

Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) позбавила президента Росії почесного чорного пояса через вторгнення РФ в Україну.

«Відкликати почесний чорний пояс 9-го дану, наданий Володимиру Путіну в листопаді 2013 року», – йдеться у повідомленні на сайті організації.

У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей.

Крім того, зазначають в організації, такі дії суперечать принципу тхеквондо «Мир цінніший за тріумф», а також порушують «принципи поваги і толерантності».

На знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом, на всесвітніх змаганнях з тхеквондо заборонять використання «прапорів і гімнів Росії та Білорусі», а також не визнаватимуть змагань з тхеквондо, проведених у цих країнах.

Раніше у президента РФ Володимира Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо, а російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів.

Зазначимо, Національна хокейна ліга (НХЛ) висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.