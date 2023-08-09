Щомісячні доплати військовим, допомога від Німеччини. Головне за 9 серпня
На час дії воєнного стану розмір доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників становитиме 30 тис. грн щомісяця
Щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та рятувальникам, Німеччина передала Україні чергову допомогу, митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну. «Главком» зібрав у добірку новини 9 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:
Щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та рятувальникам
Сьогодні на позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн
Німеччина передала Україні чергову допомогу
Німеччина сьогодні відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206
- 6 525 снарядів калібру 155 мм
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів
- п’ять машин прикордонної охорони
- чотири розвідувальних дрони VECTOR
- 1163 біноклів
- шість тягачів 8x8 HX81 і п'ять напівпричепів
- дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6
- 100 кулеметів MG5э
- 40 тисяч аптечок
- Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну
Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України (ПЦУ) Данило у зверненні до парафіян заявив, що влада України нібито «вигадує» війну.
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, який вносить зміни до Закону про мобілізацію. Пропонується мобілізувати лише «вмотивованих патріотів», а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку.
Як стверджують ініціатори законопроєкту, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напруженість, сприяти підтримці та зміцненню економіки й обороноздатності.
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, здав на експертизу не сечу, а воду – ЗМІ
Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка. Суд у підсумку вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.
Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів, що цей трюк затягнув час проведення аналізу – він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.
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