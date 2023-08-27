У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію

Мобілізаційні заходи посилять, щоб виконати плани, поставлені державою

У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрацї Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

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У міжвідомчій нараді взяли участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Основне питання наради – співпраця органів, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

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«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», – зазначив Роман Семенуха.

На нараді вирішувались питання щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням планових мобілізаційних заходів.

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Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».