У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
Мобілізаційні заходи посилять, щоб виконати плани, поставлені державою
У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрацї Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.
У міжвідомчій нараді взяли участь тимчасовий виконувач обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.
Основне питання наради – співпраця органів, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.
«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», – зазначив Роман Семенуха.
На нараді вирішувались питання щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням планових мобілізаційних заходів.
Раніше Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації.
Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».
Читайте також:
- «Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
- Із тюрми – на фронт. Шанс для патріотів чи порятунок для злодіїв?
- З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
- Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови
- «Батальйон» ухилянтів. Хіт-парад судових вироків
Коментарі — 0