Подався у Адвентисти сьомого дня, аби не служити? Апеляційний суд ухвалив резонансне рішення

Перша інстанція повірила у пояснення чоловіка, який тепер називає себе адвентистом сьомого дня, а от апеляція була набагато суворішою....

Тернопільський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок стосовно представника християнської спільноти «Церква адвентистів сьомого дня» і призначив йому три роки позбавлення волі за ухилення від призову за мобілізацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 28 серпня.

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З апеляційною скаргою звернувся прокурор, який не погодився з вироком Кременецького райсуду Тернопільської області від 5 червня 2023 року. Апелянт вважав, що суд першої інстанції, виправдовуючи обвинуваченого, керувався лише однією підставою – правом вірян на свободу світогляду і віросповідання. Ця норма закріплена у статті 35 Конституції України і передбачає заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою.

Водночас, переконував прокурор, у 90-х роках обвинувачений два роки служив у військовій частині на посаді водія, а після армії три роки працював у донецькій транспортній міліції. При цьому прокурор наголосив: релігійні переконання чоловіка не є підставою для звільнення його від виконання військового обов`язку. Також сторона обвинувачення зазначила, що військовозобов’язаний не надав доказів, що з 2002 року пройшов хрещення та вступив до релігійної організації «Церкви християн Адвентистів Сьомого дня» у місті Лисичанськ Луганської області.

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«Фактично мобілізація обвинуваченого за призовом здійснюється за військово-обліковою спеціальністю «водій». У Збройних Силах України існує значна кількість професій та посад, що не пов`язані з безпосередньою участю у бойових діях та перебування на яких не суперечить заповіді «не вбий», – заявив прокурор.

Апеляційний суд погодився з позицією сторони обвинувачення. І дійшов висновків: обвинуваченого, який є переселенцем, було визнано придатним до військової служби. Проте чоловік не з’явився у визначений день на пункт збору до військової частини, чим ухилився від мобілізації.

Що стосується твердження про релігійні переконання обвинуваченого, то апеляція допитала двох представників течії адвентистів сьомого дня. Вони підтвердили: обвинувачений відвідує богослужіння, але їм невідомо, чи приймав він у 2002 році відповідне хрещення. Свідки також сказали, що не знають, чи проходив чоловік перевірку та випробування, щоб стати членом релігійної організації. З цих та інших міркувань суд не взяв до уваги посилання на набожність військовозобов’язаного. Більше того, Феміда наголосила: на час воєнного стану заміни військової служби за призовом під час мобілізації на альтернативну (невійськову) службу законодавством не передбачено.

«Ухилення від захисту Батьківщини в період воєнного стану під час військової агресії ворога свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого злочину, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим», – вважає апеляційна інстанція.

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Вирок апеляційного суду набрав законної сили, але може бути оскаржено до касаційного суду протягом трьох місяців.

Як повідомляв «Главком», Зіньківський районний суд Полтавської області, який виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації, назвав закони України про мобілізацію та воєнний стан нібито «авторськими творами», а Міністерство оборони України «приватною компанією».