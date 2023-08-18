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Скільки людей щомісяця мобілізує РФ: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки людей щомісяця мобілізує РФ: дані розвідки
Примусова мобілізація в РФ не зачіпає дітей чиновників й олігархів
фото ілюстративне

Єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя – добровільно здатись у полон

Щомісяця в РФ мобілізують близько 20 тисяч людей. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на брифінгу.

«Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні – «Главком») тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру – 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч», – каже Юсов.

У розвідці нагадали, що Собянін фактично зізнався в тому, що лише за декілька місяців в столиці було додатково мобілізовано близько 10 тисяч людей. Мобілізаційна кампанія в Росії продовжується «в різний спосіб, різними методами».

Йдеться саме про примусову мобілізацію, однак дітей чиновників й олігархів вона не зачіпає. 

Юсов зазначив, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя – добровільно здатись у полон. Це також є єдиним способом вберегти свою гідність, оскільки означає відмову від виконання злочинних наказів.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: мобілізація росія окупанти війна

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