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«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову
Нардеп опублікував фото, зроблені з його будинку родиною під час атаки на Львів
фото: Микола Княжицький/Fаcebook

Нардеп після ракетної атаки РФ ще більше переконуватиме партнерів про посилення підтримки України

Народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність») повідомив, що уся його родина, яка проживає у Львові,  перебувала сьогодні неподалік епіцентру обстрілу. Нардеп також уточнив, що зараз перебуває на Економічному форумі у Польщі і після сьогоднішньої ракетної атаки РФ ще більше переконуватиме партнерів про посилення підтримки України.

«Сьогодні я на Економічному форумі в польському Карпачі. Моя дружина, мама, діти були вдома у Львові метрів за 150 від влучання. Ці фото з мого будинку. Мама живе ще ближче. Вчергове переконуватиму польських колег в необхідності збільшення нашої підтримки. Зокрема, і щодо збивання російських ракет тими F-16, які вони піднімають у небо під час російських атак», – написав Княжицький у Facebook.

«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову фото 1

Нардеп також опублікував фото, зроблені його родиною під час атаки на Львів.

«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову фото 2

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Також відомо про сімох загиблих.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що станом на 8 ранку понад 30 людей отримують медичну допомогу, декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей. Наразі триває розбір завалів, і вже відомо, що одна із загиблих була медсестрою-акушеркою

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Також він додав, що зафіксовано багато уражень, більше 50 будинків. серед них школа та медичні заклади. «Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відсиляємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон...ДСНС працює, комунальники розбирають завали», – додав Садовий.

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій. 

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Теги: Микола Княжицький Львів обстріл сім'я

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