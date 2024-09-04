«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову

Нардеп опублікував фото, зроблені з його будинку родиною під час атаки на Львів

Нардеп після ракетної атаки РФ ще більше переконуватиме партнерів про посилення підтримки України

Народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність») повідомив, що уся його родина, яка проживає у Львові, перебувала сьогодні неподалік епіцентру обстрілу. Нардеп також уточнив, що зараз перебуває на Економічному форумі у Польщі і після сьогоднішньої ракетної атаки РФ ще більше переконуватиме партнерів про посилення підтримки України.

«Сьогодні я на Економічному форумі в польському Карпачі. Моя дружина, мама, діти були вдома у Львові метрів за 150 від влучання. Ці фото з мого будинку. Мама живе ще ближче. Вчергове переконуватиму польських колег в необхідності збільшення нашої підтримки. Зокрема, і щодо збивання російських ракет тими F-16, які вони піднімають у небо під час російських атак», – написав Княжицький у Facebook.

Нардеп також опублікував фото, зроблені його родиною під час атаки на Львів.

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Також відомо про сімох загиблих.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що станом на 8 ранку понад 30 людей отримують медичну допомогу, декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей. Наразі триває розбір завалів, і вже відомо, що одна із загиблих була медсестрою-акушеркою

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Оперативна інформація за наслідками обстрілу Львова від Андрія Садового станом на 8:00 pic.twitter.com/X0Az6hJIJw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Також він додав, що зафіксовано багато уражень, більше 50 будинків. серед них школа та медичні заклади. «Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відсиляємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон...ДСНС працює, комунальники розбирають завали», – додав Садовий.

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій.