В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США російськими ракетами – Reuters

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Іракське джерело у силових структурах повідомило, що ракети впали на території бази

У понеділок, 5 серпня, авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн, зазнала ракетного удару. Про це повідомляє Reuters. Згідно з інформацією, наданою джерелами в іракських силах безпеки, внаслідок атаки поранення отримали щонайменше п'ятеро американських військових, один з яких зазнав серйозних травм. Відомості про кількість постраждалих можуть змінюватися.

«Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки», – заявив один з американських чиновників.

Зараз невідомо, чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану у відповідь на вбивства високопоставлених членів угруповань ХАМАС минулого тижня.

Варто зазначити, що ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Іран, «Хезболла» у Лівані та хусити в Ємені планують масштабний обстріл Ізраїлю у відповідь на вбивство 31 липня лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира «Хезболли» Фуада Шукра ізраїльськими військовими і спецслужбами. Іран звинуватив США у причетності до вбивства Ганії і планує атаки на Ізраїль 12 та 13 серпня. США вже почали збільшувати свої військові сили на Близькому Сході, щоб спробувати знизити напруженість у регіоні.



Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. США відправляють свою авіаносну групу та ескадрилью винищувачів на Близький Схід, аби протистояти потенційній атаці Ірану на Ізраїль.

Як повідомлялося, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль.

До слова, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану.