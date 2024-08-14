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Нічна атака РФ: з’явилися фото наслідків на Житомирщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нічна атака РФ: з’явилися фото наслідків на Житомирщині
Внаслідок атаки пошкоджено приватні оселі
фото: Facebook/ДСНС у Житомирській області

Російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками

Під час чергової атаки російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт у Житомирській області. Про це повідомляє ДСНС у Житомирській області.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні оселі. Жертв і поранених немає.

Росіяни пошкодили приватні оселі на Житомирщині
Росіяни пошкодили приватні оселі на Житомирщині
фото: Facebook/ДСНС у Житомирській області
Жертв та поранених внаслідок атаки РФ немає
Жертв та поранених внаслідок атаки РФ немає
фото: Facebook/ДСНС у Житомирській області

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, Повітряним силам вдалося збити 17 «Шахедів».

Зокрема, окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Білгородської області та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ.

Як повідомлялося, українські сили нещодавно відновили позиції на південний схід від Сіверська, просунувшись поблизу Спірного. ЗСУ також незначно просунулися на заході Запорізької області.

До слова, винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

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Теги: обстріл Житомирщина окупанти ДСНС війна

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