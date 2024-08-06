Атака на Київщину: влада повідомила про наслідки (відео)

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей

У ніч на 6 серпня Київську область ворог атакував ракетами та «шахедами». У регіоні працювали сили ППО. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Так, станом на 8 ранку 6 серпня зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Наслідки атаки дронів і ракет на Київщині вночі 6 серпня pic.twitter.com/9StyPx3X6g — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 6, 2024

Нагадаємо, у Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.

Також у ніч на 6 серпня російські окупаційні війська обстріляли Харків та населений пункт Циркуни Харківського району. Близько 00:30 у місті пролунала серія вибухів.