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Атака на Київщину: влада повідомила про наслідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака на Київщину: влада повідомила про наслідки (відео)
Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів
фото: з відкритих джерел

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей

У ніч на 6 серпня  Київську область ворог атакував ракетами та «шахедами». У регіоні працювали сили ППО.  Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Так, станом на 8 ранку 6 серпня зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. 

Нагадаємо, у Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.

Також у ніч на 6 серпня російські окупаційні війська обстріляли Харків та населений пункт Циркуни Харківського району. Близько 00:30 у місті пролунала серія вибухів. 

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Теги: ракета обстріл Київ Київщина

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