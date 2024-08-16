Байден зустрівся з росіянином Кара-Мурзою, який критикував санкції проти РФ

Байден, Кара-Мурза та його родина у Білому домі

Кара-Мурзу було звільнено з російського ув'язнення завдяки масштабному обміну між Росією, США та Німеччиною

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся у Білому домі зі звільненим з російської в’язниці опозиціонером Володимиром Кара-Мурзою та його родиною. Відповідне фото Байден опублікував у X.

Американський лідер наголосив, що Кара-Мурза провів два з половиною роки в російському ув'язненні за виступ проти війни Росії в Україні.

«Сьогодні я вітав Владіміра Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки», – каже Байден.

Російський опозиційний політик та публіцист Володимир Кара-Мурза, якого звільнили внаслідок обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на санкції проти РФ.

Зазначимо, московський міський суд засудив політика і публіциста Володимира Кара-Мурзу (оголошений в Росії «іноагентом») до 25 років позбавлення волі, визнавши винним у поширенні «фейків» про російську армію, співпрацю з небажаною організацією та держзраду.

Приводом для порушення справи став його виступ із критикою дій російської влади та війни в Україні перед законодавцями американського штату Арізона. Зокрема, у своїй промові він сказав: «Сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи».

Раніше російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза отримав Пулітцерівську премію за написані з колонії колонки для The Washington Post.

Нагадаємо, російський політик і опозиціонер Ілля Яшин, якого звільнили з колонії внаслідок обміну ув’язненими між РФ та Заходом, заявив, що написав письмову заяву про відмову на обмін.

Як повідомлялося, 1 серпня пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. РФ у межах угоди передала країнам Заходу 16 осіб.

До слова, російський опозиційний політик та публіцист Володимир Кара-Мурза, якого звільнили внаслідок обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на санкції проти РФ.