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Росія 31 липня атакувала Україну балістичною ракетою Північної Кореї – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія 31 липня атакувала Україну балістичною ракетою Північної Кореї – ЗМІ
Востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні було фіксовано 27 лютого 2024 року
фото з відкритих джерел

Ракета летіла у напрямку Білої Церкви, але впала на території Київської області

Російські загарбники 31 липня намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23, однак вона не долетіла до цілі. Про це повідомляє Defense Express.

Ракета летіла у напрямку Білої Церкви, але впала на території Київської області. Ймовірно, причиною цього був її вибух у повітрі.

Журналісти стверджують, що на місці падіння ракети було знайдено уламки з маркуванням, яке наносять на KN-23. Таке озброєння країна-агресор уже використала для ударів по Україні на початку 2024 року.

Defense Express зазначає, що востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні фіксували 27 лютого 2024 року.

За даними журналістів, балістичні ракети КНДР, якими користується Росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1 тони у тротиловому еквіваленті. Також максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.

Нагадаємо, Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу Росії.

До слова, влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.

Теги: росія зброя обстріл Київщина Північна Корея балістичні ракети

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